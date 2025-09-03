Volkswagen recupera los nombres de sus modelos "de siempre" con una nueva versión eléctrica del Polo para 2026

Unirá su gama eléctrica ID con los modelos tradicionales Polo, GTI y Cross Concept

MADRID, 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

Volkswagen ha acordado adoptar una nueva nomenclatura para su gama eléctrica, conocida como ID, en la que se recuperarán los nombres de sus modelos tradicionales y más populares --el Polo, el Polo GTI y el Cross-- a esta familia, con el ID Polo como primer lanzamiento a partir de 2026.

El objetivo de la firma alemana es facilitar a los clientes una orientación intuitiva en la gama de productos de la marca en el futuro, aunando los mundos de los motores eléctricos y de combustión. Así, la estrategia pasa por transferir los nombres más consolidados a sus modelos eléctricos con cada nueva generación de modelos, al tiempo que todos los vehículos con propulsión convencional seguirán comercializándose con sus nombres actuales.

El director general de Volkswagen, director de Brand Group Core y miembro del comité ejecutivo del grupo, Thomas Schäfer, ha explicado que los nombres de sus modelos están firmemente arraigados en la mente de las personas. "Son sinónimo de una marca fuerte y encarnan características como la calidad, el diseño atemporal y las tecnologías para todos. Por eso estamos trasladando nuestros nombres de siempre al futuro", ha comentado.

EL ID.POLO, EL ARRANQUE DE ESTA ESTRATEGIA

De esta forma, desde la insignia alemana señalan que el ID. Polo "es solo el principio". El objetivo de esta nueva nomenclatura es combinar la denominación ID., sinónimo de tecnología avanzada y movilidad eléctrica, con el Polo, que se relaciona con las palabras calidad, seguridad y democratización de las innovaciones.

"El nuevo ID. Polo combina estas características y se lanzará con su nuevo nombre en el 50 aniversario del Polo como primer modelo de esta estrategia", ha explicado Martin Sander, miembro del comité ejecutivo y responsable de la marca Volkswagen para Ventas, Marketing y Posventa.

"Nuestros coches suelen acompañar a las personas durante muchos años, marcando recuerdos y etapas de la vida. Un modelo como el Polo demuestra lo poderoso que puede ser un nombre: es sinónimo de fiabilidad, personalidad e historia. Precisamente por eso volvemos a dar a nuestros modelos ID. nombres que despiertan emociones y están arraigados en la vida cotidiana de las personas", ha añadido.

El segundo modelo ID. del futuro para el segmento de los coches pequeños será el Polo GTI. Este modelo, que también se lanzará en 2026, entrará en producción como ID. Polo GTI.

El ID. Polo y el ID. Polo GTI, aún camuflados, harán su primera aparición pública mundial en el IAA Mobility de Múnich (del 8 al 14 de septiembre). El día anterior, el 7 de septiembre, Volkswagen presentará en primicia mundial el prototipo de un SUV compacto eléctrico, el nuevo ID. Cross Concept. La versión de serie de este prototipo --el ID. Cross-- se lanzará a finales de 2026 como la versión eléctrica del T-Cross.