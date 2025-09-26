Volkswagen reducirá su producción en varias plantas alemanas por la caída de la demanda

Archivo - Robots en la planta de Volkswagen en Emden. - VOLKSWAGEN - Archivo

MADRID 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

El grupo automotriz Volkswagen reducirá la producción en varias de sus plantas en Alemania debido a la escasa demanda, según ha confirmado el fabricante a la agencia DPA.

En las plantas de Zwickau y Dresde la producción se detendrá durante una semana a partir del 6 de octubre. Según el diario 'Frankfurter Allgemeine Zeitung', también en Emden se avecinan días de cierre, que aún se están negociando con el comité de empresa. La decisión podría tomarse la próxima semana.

En la fábrica de Volkswagen en Osnabrück ya se decidieron recortes de producción y hasta finales de año habrá al menos un día de cierre cada semana, según ha confirmado la empresa. A esto se suma una semana de descanso en octubre.

"Volkswagen adapta el programa de producción de sus fábricas a la demanda actual de los modelos que allí se fabrican. En algunas fábricas, esto provocará la cancelación de turnos en las próximas semanas", ha declarado un portavoz del grupo.

El motivo principal es la escasa demanda de coches eléctricos, que se fabrican en Zwickau y Emden. Osnabrück sufre las bajas cifras de ventas de los descapotables que allí se fabrican.

Por el contrario, en la planta principal de Wolfsburgo se seguirán realizando turnos especiales, casi todos los fines de semana hasta Navidad. El motivo es la alta demanda de los modelos Golf, Tiguan y Tayron con motor de combustión que se fabrican allí.