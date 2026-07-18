Volkswagen T-Roc, el SUV más vendido de la marca alemana, desde 34.280 euros en España

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MADRID 18 Jul. (EUROPA PRESS) -

Volkswagen comenzó en el año 2026 la comercialización de la segunda generación del T-Roc, su SUV más vendido en Europa con más de 2 millones de unidades vendidas desde su lanzamiento en 2017 gracias a su hibridación ligera (etiqueta ECO), su practicidad para el día a día y por ser un modelo del segmento C, el más demandado en el mercado europeo.

En España se vendieron 15.000 unidades de este modelo en 2025.

El nuevo T-Roc llega con un diseño renovado, un mayor espacio interior, nuevas tecnologías de asistencia y conectividad, y una gama de motorizaciones con hibridación ligera, aunque está por llegar una variante híbrida con algo más de electrificación.

Toda la gama arranca con motores eTSI de 48V con etiqueta ECO, disponibles en dos potencias: 116 CV y 150 CV, ambos con cambio automático de siete velocidades que se asocian a tres niveles de acabado: T-Roc, Más y R-Line. En las ediciones de acceso, el T-Roc monta llantas de 17 pulgadas, mientras la gama más exclusiva equipa neumáticos de hasta 19 pulgadas.

El nuevo Volkswagen T-Roc parte de un precio de 34.280 euros en su versión de acceso con motor 1.5 eTSI de 116 CV y acabado T-Roc. La gama se completa con la edición más disponible desde 36.520 euros (o 37.950 euros con motor de 150 CV), y el acabado deportivo R-Line, que arranca en 42.400 euros.

MÁS PERSONALIDAD TANTO EN EL EXTERIOR COMO EN EL INTERIOR

En el apartado estético, el modelo incorpora un diseño exterior completamente renovado, con una imagen más musculosa y que le aporta mayor personalidad.

Entre las novedades figuran los faros IQ.Light Matrix LED, disponibles de serie en el acabado R-Line --versión probada--, unas luces delanteras formadas por una única barra luminosa como sucede en la zaga, una parrilla que cubre toda la delantera con formas en rombo pero que hacen reforza el papel de la 'single frame' delantera y el logo de la marca, especialmente cuando baja la luz del sol.

En cuanto a medidas, el modelo que se fabrica en la planta de Palmela (Portugal) incrementa su longitud en 12,2 centímetros respecto a la generación anterior, lo que permite ampliar el espacio para los ocupantes y elevar la capacidad del maletero hasta los 475 litros, 30 litros más que su predecesor --una capacidad muy amplia para poder viajar en estos meses de verano--.

El habitáculo también ha sido rediseñado e incorpora materiales de mayor calidad, un nuevo puesto de conducción digital y un sistema multimedia con una pantalla central de 12,9 pulgadas más dinámica y compatible con el asistente de voz 'IDA', así como una 'digital' cockpit de 10,25 pulgadas con opción en las variantes superiores de contar con 'head display' --donde la información personalizada para el conductor se visualiza en el parabrisas--.

La zona central también ha sido rediseñada y equipa una nueva ruleta para seleccionar los modos de conducción y el volumen multimedia, un pequeño espacio para la carga inalábrica, así como un espacio para almacenar objetos junto con un cofre debajo del reposabrazos.

PRACTICIDAD AL VOLANTE

Al volante, el nuevo Volkswagen T-Roc ofrece una conducción orientada al confort, aunque sin renunciar a un comportamiento dinámico. La dirección transmite mayor precisión, el chasis mantiene un buen equilibrio entre estabilidad y agilidad, permitiendo viajar con comodidad tanto en ciudad como por carretera.

En cuanto a consumos, la marca homologa cifras entre los 5,5-6,5 litros/100 kilómetros con el tanque de gasolina lleno de 50 litros. Sin embargo, los datos de prueba alcanzados durante unos 400 kilómetros (el 80% de ellos en carretera) hacen subir estas cifras a los 7 l/100 kilómetros, pero se pueden alcanzar entre los 800 y 900 kilómetros sin necesidad de repostaje.