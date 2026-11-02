Volkswagen se sitúa como la marca más vendida en España, con 7.671 matriculaciones en octubre

Archivo - Un modelo de la empresa automovilística Volkswagen, el Wolkswagen Jetta - VOLKSWAGEN - Archivo

MADRID 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

Volkswagen se ha situado en octubre como la marca más vendida en España tras alcanzar las 7.671 matriculaciones, suponiendo un incremento del 10,58%, según los datos divulgados por las asociaciones de fabricantes (Anfac), concesionarios (Faconauto) y vendedores (Ganvam).

El liderazgo de Volkswagen en el mes responde al buen comportamiento comercial de varios de sus modelos, entre los que destaca el Volkswagen T-Roc (1.645 unidades) y el Volkswagen Tiguan (1.506 unidades).

Toyota ha ocupado la segunda posición en ventas mensuales tras matricular 7.563 vehículos (2,7% más), con el Toyota Corolla entre los modelos más vendidos del mes (2.143 unidades).

El podio de octubre lo completa Kia en tercer lugar, con 6.536 entregas. La marca se ha visto impulsada principalmente por el Kia Sportage, que alcanzó las 1.769 matriculaciones en el mes. Por su parte, Dacia se sitúa en cuarta posición con 5.392 unidades, apoyada en el liderazgo del Dacia Sandero como el modelo más vendido en octubre (3.284 entregas).

El 'top 10' mensual lo completan BYD que ha registrado 5.306 matriculaciones, Renault (4.955), BMW (4.161), Mercedes-Benz (3.973), Peugeot (3.941) y Skoda (3.723).

TOYOTA SUPERA LAS 88.000 UNIDADES HASTA OCTUBRE

En lo que va del año, Toyota encabeza la clasificación acumulada en España en los diez primeros meses de 2026, contabilizando 88.247 unidades matriculadas (un 8.9% más). De esta manera, se consolida como la firma preferida por los compradores españoles en lo que va de año.

En segunda posición del ranking acumulado entre enero y octubre se sitúa Volkswagen, con 65.280 vehículos matriculados. El podio anual lo cierra Renault en el tercer puesto, tras sumar 57.770 registros.

Seat ocupa el cuarto lugar anual con 56.364 unidades, mientras que Kia se sitúa en quinta posición tras matricular 54.963 turismos en los diez primeros meses del año.

La lista de las diez marcas más vendidas en lo que va de 2026 la completan Dacia (50.070), Peugeot (47.430), Hyundai (43.411), Mercedes-Benz (43.375) y BMW (40.752).