Volkswagen sondea deuda por 6.500 millones para la venta de su filial Everllence

MADRID 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

Bancos de inversión han empezado a sondear al mercado para estructurar hasta 6.500 millones de euros de financiación que respalden la posible venta de una participación mayoritaria en Everllence SE, la división de motores diésel pesados de Volkswagen, según informó 'Bloomberg'.

La operación, que podría valorar la unidad en más de 5.000 millones de euros, serviría para respaldar las ofertas de los potenciales compradores e incluiría tanto deuda para la adquisición como líneas de capital circulante.

De acuerdo con la misma fuente, el fabricante alemán está trabajando con Goldman Sachs y JPMorgan en esta operación, para el que se ha puesto en marcha un denominado proceso de 'lender education' con varias entidades financieras.

El paquete de financiación contemplaría entre 3.500 y 4.500 millones de euros de deuda dispuesta, equivalente a unas 4,5-6 veces el Ebitda aproximado de la compañía, cifrado en 750 millones de euros, en función de si se estructura únicamente con deuda senior o si se incorpora un tramo 'payment-in-kind' (PIK).

El resto del paquete se completaría con en torno a 2.000 millones de euros en líneas de garantía y de crédito 'revolving', necesarias para el negocio de Everllence, que fabrica motores para barcos y turbinas para plantas de generación eléctrica.

Aunque este tipo de facilidades sin disponer suelen resultar menos atractivas para los bancos por su impacto en balance, facilitan el acceso a la parte más rentable de la financiación del proceso de compra, como los préstamos apalancados o, eventualmente, bonos de alto rendimiento.

La deuda sénior se estructuraría principalmente como préstamos apalancados denominados en euros y dólares, si bien también se estudia la posibilidad de utilizar bonos 'high yield'.

La venta de Everllence se enmarcaría en la estrategia de Volkswagen de concentrarse en sus negocios principales y mejorar su rentabilidad en un contexto de mayor competencia tecnológica, menor demanda en algunos de sus mercados clave y presión de nuevos actores como Tesla o BYD.

La potencial desinversión en Everllence supondría la segunda escisión industrial de gran tamaño en Alemania este año, en paralelo a la preparación de un paquete de deuda de unos 2.500 millones de euros para financiar la adquisición de ContiTech, la división industrial de Continental.

En diciembre, la filial Audi ya acordó vender la mayoría de Italdesign Giugiaro a la tecnológica estadounidense UST, manteniendo Lamborghini una participación relevante en la firma italiana de diseño.