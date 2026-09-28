Volkswagen traerá al mercado el nuevo ID.Tiguan a principios de 2027

Volkswagen ID.Tiguan - VOLKSWAGEN

MADRID 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Volkswagen ID.Tiguan, el nuevo SUV 100% eléctrico de la firma alemana Volkswagen, llegará al mercado europeo a principios de 2027, según ha confirmado este lunes la compañía, a la espera de su presentación mundial en octubre.

El nuevo modelo se lanzará con un diseño completamente nuevo, más premium o de alta gama, con la presencia visual de un vehículo del siguiente segmento, pero sin perder la esencia del auténtico Volkswagen Tiguan.

El Tiguan es actualmente el modelo más vendido a nivel mundial tanto para la marca Volkswagen como para el Grupo Volkswagen. Solo en el último año, las entregas del Tiguan y su modelo hermano, el Tayron, superaron el millón de unidades. Ambos modelos están disponibles con motores de gasolina, diésel e híbridos enchufables.

Ahora, el nuevo ID. Tiguan sucederá al ID.4 y al ID.5 y se ofrecerá en versión 100% eléctrica, junto con el Tiguan con motorizaciones de combustión e híbridas. Entre sus características se incluirán un amplio espacio, un manejo intuitivo y tecnologías innovadoras.

"El Tiguan representa un vehículo versátil y de alta gama, y encarna la esencia del auténtico Volkswagen. Con el ID. Tiguan, llevamos esta promesa de producto al futuro eléctrico. El modelo totalmente eléctrico se basa en las fortalezas del superventas y ofrece un diseño premium, un amplio espacio, un manejo intuitivo y tecnologías innovadoras", ha destacado el consejero delegado de la firma Volkswagen, Thomas Schäfer.