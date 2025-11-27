Volkswagen Vehículos Comerciales espera cerrar un volumen de 4.000 ventas en modelos carrozados en 2025 - ANGEL SANTAMARIA

MADRID, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

Volkswagen Vehículos Comerciales, la división del grupo alemán de vehículos comerciales en España, espera terminar el año 2025 con un volumen de alrededor de 4.000 ventas de vehículos carrozados.

La compañía manifiesta que actualmente el 20% de sus ventas actuales en España reciben algún tipo de solución estandarizada y especializada para empresarios, autónomos o personas de movilidad reducida (PMR) por medio de su gama de vehículos 'Commerce'.

Las soluciones estandarizadas son productos certificados por la marca que se integran en la oferta comercial, pero que se acotan a las necesidades de determinados cleintes y mejorando el proceso de compra transformados con la emisión de una sola factura, e incluso, pudiendo ser financiados para ayudas a autónomos y pequeñas empresas.

Diez años después de su lanzamiento, este programa de soluciones estandarizadas ha permitido a Volkswagen Vehículos Comerciales "multiplicar por cinco las ventas de carrozados y preparaciones, consolidando a España como un mercado de referencia en Europa para el fabricante alemán".

"La esencia del programa de soluciones estandarizadas es poner al cliente en el centro, ofreciéndole una solución a su medida , y acompañar a la red de concesionarios con un sistema totalmente estandarizado" , ha explicado, el director general de Volkswagen Vehículos Comerciales en España, Albert García.

SOLUCIONES PARA PROFESIONALES Y PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA

Volkswagen Vehículos Comerciales cuenta en España con una amplia gama vehículos dentro de su gama de carrocerías preparadas para profesionales del reparto logístico, vehículos isotermo y frigorífico y los vehículos preparados para personas con movilidad reducida (PMR). Completan la oferta las ambulancias, los vehículos de transporte de pasajeros, además de las plataformas y cajas abiertas.

Su modelo Crafter está siendo uno de los más populares para recibir modificaciones específicas de los clientes. Así, su previsión de ventas llegará a las 4.000 unidades en 2025, una cifra que catalogan como "récord" y que se debe, entre otros factores, al reciente rediseño para favorecer futuras actualizaciones.

Así, están disponibles multiples reestructuraciones, como una puerta desde el interior de la cabina para poder acceder al interior de la carga sin salir del coche, la puesta a disposición de estanterías modulares entre otros formatos al gusto de cada cliente.

La marca también está realizando una importante apuesta en el segmento de vehículos adaptados (PMR), impulsado por la integración del Caddy como variante PMR, al igual que la mencionada Crafter. Así, con estos dos modelos junto al resto de sus variantes estandarizadas que pueden perfeccionarse para la movilidad reducida, la compañía prevé cerrar 2025 con alrededor de 500 matriculaciones de modelos adaptados, un volumen que califican también cómo "récord", tras un crecimiento entre el 5% y el 10% en los últimos años.

No obstante, la oferta de soluciones estandarizadas se ampliará en los próximos meses con el nuevo Transporter Fresh Van y el Caravelle PMR, cuyos prototipos ya están configurados a falta de la última homologación.

LA ELECTRIFICACIÓN LLEGA TAMBIÉN A LOS CARROZADOS

En 2025, desde Volkswagen Vehículos Comerciales se han lanzado los primeros carrozados estandarizados con etiqueta cero, como el ID. Buzz Fresh Van con la capacidad de transportar mercancías hasta con -20ºC --solamente pudiendo restar entre un 2% y un 5% a la autonomía eléctrica de este modelo de hasta 487 km en ciclo WLTP-- o el Caddy PMR híbrido enchufable , diseñado para el transporte de personas con movilidad reducida.

"Después de una década de trabajo, contamos con una gama consolidada, una red preparada y un producto de altísima calidad. Las soluciones estandarizadas son hoy una historia de éxito y una palanca de crecimiento para la marca para los próximos años", ha concretado Albert García.

Por último, en el primer semestre del año, la compañía anunció unas previsiones para final del año 2025 de superar las 20.000 comercializaciones en España de vehículos comerciales, siendo un 20% de las mismas de modelos electrificados.