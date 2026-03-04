Volvo Cars ampliará la producción para satisfacer la demanda del EX60 en el mercado europeo

Archivo - Volvo EX60 - VOLVO - Archivo

MADRID 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

Volvo Cars va a incrementar sus volúmenes de producción del SUV totalmente eléctrico EX60 para 2026 en vista de la fuerte demanda del vehículo entre los clientes de Suecia (su mercado nacional), Alemania y otros mercados clave.

Apenas un mes después de la presentación del vehículo, prácticamente todos los principales mercados europeos están registrando una cantidad de pedidos minoristas mucho mayor de la contemplada en las previsiones internas. Esto incluye más de 3.000 pedidos solo en Suecia, gracias a la nueva oferta Care diseñada para ofrecer simplicidad, transparencia y precisión, así como a la inclusión de tres años de recarga gratuita en casa.

El ritmo de entrada de pedidos también es considerablemente mayor que el que tuvo el SUV compacto EX30 tras su presentación mundial en 2023, un vehículo que pertenece a un segmento de gran volumen con un nivel de precios más bajo.

Lo que hace que la entrada de pedidos sea especialmente notable es que, de momento, las carteras de pedidos solo están abiertas en los mercados europeos. En Estados Unidos, las carteras de pedidos para el EX60 se abrirán a finales de primavera.

Aunque Volvo Cars dará prioridad a un aumento constante y prudente de la producción del EX60 con el objetivo de garantizar una producción de alta calidad, ahora está planeando un incremento de la producción del EX60 en la fábrica sueca de Torslanda.

En estos momentos, Volvo Cars está negociando con los sindicatos pertinentes a fin de mantener abierta la fábrica de Torslanda una semana más en verano, algo que ocurriría por primera vez en la historia de la empresa.

"El que tantos clientes hayan pedido el EX60 durante el primer mes ha superado nuestras expectativas, y es un buen problema", ha manifestado el director comercial de Volvo Cars, Erik Severinson.

El EX60 ofrece una autonomía única en su categoría, se recarga tan rápido como lo que suele durar la típica parada para tomar un café y repostar combustible, y su precio es equiparable al del XC60, el híbrido enchufable superventas de la empresa.