Volvo Cars integrará la cámara de Google Gemini y la navegación inmersiva de Google Maps en el EX60

Cámara Gemini de Google en un Volvo EX60 - VOLVO CARS

MADRID 20 May. (EUROPA PRESS) -

Volvo integrará la cámara de Google Gemini en su modelo 100% eléctrico EX60, con el fin de otorgar al conductor la posibilidad de "ver y comprender su entorno" desde la perspectiva del vehículo en tiempo real.

"Volvo Cars y Google pretenden crear una nueva generación de experiencias de conducción contextualizadas, combinando lo mejor de sus respectivas tecnologías y aprovechando los últimos avances en inteligencia artificial y Google Gemini", ha afirmado la firma automovilística sueca.

Esta permitirá una experiencia de conducción más útil para cosas como recordar una señal de tráfico, comprender las marcas viales o simplemente pedir más información sobre un lugar de interés o un restaurante.

Al leer e interpretar las señales de estacionamiento en tiempo real, el sistema ayuda a los conductores a comprender rápidamente las restricciones, los límites de tiempo, los requisitos de permisos y las normas de pago. En lugar de dudar sobre si un espacio es válido, los conductores reciben información clara justo cuando y donde la necesitan.

"El EX60 ofrece una plataforma ideal para explorar el futuro de las experiencias de conducción contextuales. Colaborar estrechamente con Google como socio principal en el desarrollo de dispositivos nos permite integrar los últimos avances en IA en el sector automotriz de forma más rápida y colaborativa que nunca", ha afirmado el director de Ingeniería de Software Global de Volvo Cars, Alwin Bakkenes.

NAVEGACIÓN INMERSIVA DE GOOGLE MAPS

Próximamente, Volvo Cars también estará entre los primeros en incorporar la navegación inmersiva de Google Maps en sus vehículos. Con una nueva vista 3D, la navegación inmersiva ofrece una guía aún más intuitiva para los conductores, ayudándoles a mantenerse informados y concentrados en la carretera.

Los conductores verán su ruta recreada con edificios, túneles, pasos elevados y otros elementos rediseñados, lo que les permitirá comprender rápidamente carreteras y curvas complejas. Esto resulta especialmente útil en entornos urbanos donde los rascacielos y las intersecciones densas dificultan la visibilidad.

También ofrece una guía de voz más natural con instrucciones útiles que mencionan puntos de referencia reales, además de distancias y tiempo. La navegación inmersiva de Google Maps estará disponible inicialmente en los modelos Volvo EX60, EX90 y ES90.