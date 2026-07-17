Volvo Cars sella con Bélgica un plan de ayudas de hasta 119 millones para su fábrica de Gante - VOLVO CARS

MADRID 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

Volvo Cars ha firmado un memorando de entendimiento con el Gobierno federal de Bélgica y el Ejecutivo regional de Flandes para impulsar un paquete de medidas destinado a reforzar la competitividad a largo plazo de su planta de Gante, que contempla ayudas de hasta 119 millones de euros para inversiones industriales, ecológicas y de innovación.

Según ha informado este viernes la compañía, el acuerdo permitirá desarrollar iniciativas de apoyo y programas de financiación con el objetivo de consolidar la fábrica belga como uno de sus principales centros de producción y garantizar su actividad a largo plazo.

Asimismo, Volvo Cars ha indicado que el acuerdo también abre la puerta a que las instalaciones de Gante puedan dedicarse en el futuro al ensamblaje de vehículos para otras marcas, una medida que permitiría incrementar la utilización de la capacidad productiva de la fábrica y reforzar el tejido industrial de la región.

El ministro presidente de Flandes, Matthias Diependaele, ha destacado que el acuerdo permitirá "crear las condiciones necesarias para atraer nuevas inversiones" y garantizar un futuro industrial para la planta de Gante y el ecosistema automovilístico de la región.

Por su parte, el primer ministro belga, Bart De Wever, ha señalado que el memorando contribuye a reforzar la posición de Bélgica como destino para la industria automovilística y ayuda a asegurar la fabricación de vehículos avanzados en el país a largo plazo.

El presidente y consejero delegado de Volvo Cars, Hakan Samuelsson, ha agradecido el apoyo de ambas administraciones y ha subrayado que la fábrica de Gante cuenta con "una gran capacidad" y un equipo con amplia experiencia.

"Volvo Car Gante es una fábrica con una gran capacidad que cuenta con un equipo experimentado. Con estas mejoras necesarias en materia de competitividad, estamos consolidando su futuro como fábrica de vehículos en Bélgica", ha expresado el responsable de Volvo Cars.