Volvo Trucks inicia las obras de sus nuevas instalaciones en Bescanó (Girona)

Imagen del acto de inauguración de las obras - VOLVO TRUCKS

GIRONA 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

Volvo Trucks ha iniciado las obras para construir un concesionario y taller de la compañía en Bescanó (Girona), y reforzar así su red de atención en un territorio "clave" para el transporte de mercancías y pasajeros, informa este miércoles en un comunicado.

La compañía ha valorado que las instalaciones, que está previsto que estén acabadas en el primer trimestre de 2027, están ubicadas en una situación estratégica al lado de la AP-7, y sustituirán a las actuales de en Salt (Girona).

Además de consolidar su presencia en Catalunya --especialmente en el corredor Madrid, Zaragoza, Barcelona--, Volvo Trucks busca así avanzar en la renovación de sus instalaciones, a la vez que promueve la actividad económica local y la adopción de soluciones de transporte sostenible.