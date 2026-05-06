VW Group España Distribución y STEM Women Congress lanzan la tercera edición de STEM Tour

STEM Tour 2026 - VOLKSWAGEN GROUP ESPAÑA DISTRIBUCIÓN

MADRID 6 May. (EUROPA PRESS) -

Volkswagen Group España Distribución y STEM Women Congress han abierto la convocatoria para la tercera edición de STEM Tour, una iniciativa destinada a acercar las disciplinas científicas y tecnológicas a colegios rurales de España, con el objetivo de fomentar vocaciones STEM entre los alumnos.

El plazo de inscripción permanecerá abierto hasta el 15 de junio y los centros educativos interesados podrán solicitar su participación a través de la web www.stemtour.es .

En esta nueva edición, el programa priorizará aquellos centros ubicados en comunidades autónomas que no han formado parte de la ruta en años anteriores. Entre los nuevos destinos se encuentran Murcia, Navarra, La Rioja, Comunidad Valenciana, Comunidad de Madrid, País Vasco y Cataluña.

La iniciativa se desarrollará con un Volkswagen ID. Buzz 100% eléctrico. Desde este coche será un equipo especializado el que recorrerá distintos puntos del país impartiendo charlas, talleres y actividades divulgativas dirigidas a los alumnos de Educación Primaria y Secundaria.

En sus dos primeras ediciones, STEM Tour recorrió cerca de 6.000 kilómetros y llegó a más de 2.000 estudiantes en ocho comunidades autónomas. Para 2026, tienen el objetivo de extender el recorrido y conseguir alcanzar nuevos territorios que aún no han participado en los programas de antes.

EL "STEM TEAM"

El proyecto está impulsado por el denominado 'STEM Team' de Volkswagen Group España Distribución, formado por 27 integrantes que visitan los centros educativos para compartir su experiencia y despertar el interés por las disciplinas científicas y tecnológicas, con foco en la igualdad de oportunidades y la diversidad.

La CIO de Volkswagen Group España Distribución, Anna Sánchez Simó, ha destacado que tras las dos ediciones ya celebradas, se ha podido constatar el "impacto positivo" que proyectos como STEM Tour tienen en el desarrollo de los jóvenes, subrayando también la intención de ampliar el alcance de la iniciativa este año.

Por su parte, la CEO de STEM Women Congress, Eva Díaz, ha señalado que el proyecto busca "llevar oportunidades donde hoy no llegan" y garantizar que todos los estudiantes, independientemente de donde vivan, puedan tener acceso a experiencias y referentes en el ámbito STEM.