Wallbox cierra una ampliación de capital de 11,75 millones y da entrada a Rafael Ruiz (Ebro)

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BARCELONA 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

Wallbox ha completado una ampliación de capital de 11,75 millones de euros, lo que supone la culminación de la financiación prevista en el plan de reestructuración presentado por la compañía, y ha dado entrada al capital al presidente del consejo de administración de Ebro Motors Group EV, Rafael Ruiz, informa en un comunicado este jueves.

La cifra incluye la financiación de 10,65 millones, junto con aproximadamente 1,1 millones derivados de la capitalización del descuento de la emisión original y los intereses capitalizados devengados en el marco del préstamo puente suscrito en abril de 2026 con los accionistas.

Además, y en una operación separada, Wallbox ha cerrado una inversión de 4 millones de euros por parte de Focus On Next Frontier (Focus), la sociedad de inversión del presidente del consejo de administración de Ebro Motors Group EV.

El consejero delegado y cofundador del proveedor global de soluciones de carga para vehículos eléctricos, Enric Asunción, ha agradecido la confianza de Ruiz y valorado que su experiencia en el sector de la automoción y conocimiento de la transformación de la movilidad "hacen de Focus una incorporación muy valiosa" para la base accionarial de Wallbox.

"Junto con el apoyo de la Generalitat de Catalunya, a través de IFEM, nuestros accionistas de referencia y nuestros socios financieros, esta inversión refleja una sólida confianza en nuestra estrategia a largo plazo y refuerza nuestra capacidad para ejecutarla", ha sostenido Asunción.