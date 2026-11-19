Archivo - Fachada de la sede de Wallbox - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

Wallbox ha anunciado este jueves la venta del fabricante de enchufes, clavijas y conectores eléctricos ABL a Famatel, aunque el negocio de eMobility de ABL continuará formando parte de la empresa catalana.

La compañía ha explicado en un comunicado que la operación incluye la transferencia a Famatel de los activos, tecnologías propias, productos y operaciones de esta actividad, así como de los empleados vinculados al negocio y las acciones de ABL Morocco, filial de ABL ubicada en Tánger (Marruecos).

Wallbox ha asegurado que esta operación le permite "concentrar sus capacidades, recursos e inversiones en sus actividades prioritarias": el desarrollo y la distribución de soluciones inteligentes de recarga para vehículos eléctricos.

Además, la decisión "refuerza la estrategia de la compañía de optimizar su estructura organizativa" y centrar sus recursos en su negocio principal, en línea con su plan de reestructuración, que contempla la desinversión en actividades no estratégicas.

El CEO de Wallbox, Enric Asunción, ha explicado que la especialización les "permitirá construir una compañía más sólida y preparada para el crecimiento a largo plazo".