Wallbox obtiene la homologación de su plan de reestructuración financiera

Archivo - Fachada de la sede de Wallbox - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 7 May. (EUROPA PRESS) -

Un Juzgado de lo Mercantil de Barcelona ha homologado el plan integral de reestructuración financiera de Wallbox, según ha informado la empresa en un comunicado este jueves.

Con esta homologación, el plan pasa a ser vinculante para todos los acreedores de la empresa, y está previsto que entre en vigor en los próximos días.

El plan contempla la refinanciación de 169,6 millones de euros de deuda financiera y una ampliación de capital, que se espera que "refuerce la posición de liquidez de Wallbox y apoye la ejecución de su plan de negocio".

La empresa ha explicado que, una vez completada la refinanciación, "continuará impulsando mejoras operativas e iniciativas de optimización de costes, con un enfoque claro en avanzar hacia una rentabilidad sostenible".

El cofundador y ceo de Wallbox, Enric Asunción, ha agradecido la confianza de los acreedores y ha asegurado que "Wallbox inicia una nueva etapa con una hoja de ruta clara, centrada en sus mercados estratégicos", así como en la ejecución de las medidas para alcanzar la rentabilidad.