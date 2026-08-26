Xiaomi confirma su aterrizaje al mercado de coches de Europa en 2027: "Nos vemos en la carretera"

Xiaomi - XIAOMI

MADRID 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

Xiaomi ha confirmado este miércoles su próximo aterrizaje en el mercado automovilístico de Europa, previsto desde el inicio para el año 2027, con el estreno de su primera web global, en inglés, y sus nuevos perfiles en redes sociales.

"Conoces Xiaomi. Ahora conoce Xiaomi Auto. Nos vemos en la carretera", ha anunciado la firma china, que hasta la fecha solamente comercializa teléfonos móviles y otros electrodomésticos en el continente europeo, lo que evidencia la cada vez más cercana llegada de su negocio de automóviles.

"He estado esperando esto con ganas", ha trasladado, por su parte, el fundador y consejero delegado de Xiaomi, Lei Jun, a través de su perfil de X, dando la bienvenida al nuevo perfil que la compañía ha creado en dicha red social.

En el mencionado portal web, la compañía ha compartido imágenes de algunos de sus modelos que ya comercializa en China, así como una breve descripción de sus logros y su historia. Así, por ejemplo, al cierre de julio, la empresa señala que ha entregado más de 700.000 vehículos, una cifra que muy pronto podría crecer de forma muy rápida gracias a su expansión a Europa.

Su propósito, según señala, es "fabricar vehículos electrificados e inteligentes de alta calidad que brinden una experiencia de vida inteligente y fluida a usuarios de todo el mundo", basándose en pilares como la inteligencia avanzada, el alto rendimiento y la completa "integración" de todo su ecosistema.

Aunque se desconocen más datos de su desembarco en Europa, la compañía ha compartido algunas imágenes de sus modelos, como el Xiaomi Vision Gran Turismo o el Xiaomi SU7 (que cuenta con versiones Ultra y Ultra Prototype).

El SU7 podría ser el primero de los coches de Xiaomi que llegue a España, con una autonomía eléctrica que rondaría los 400 km, aunque con un precio que podría ser mayor del que tiene en China, que es de 219.900 yuanes (unos 28.000 euros).