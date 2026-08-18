Xiaomi eleva sus ingresos por la venta de vehículos en el segundo trimestre en un 17%

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MADRID 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

Xiaomi ha aumentado los ingresos por el segmento de vehículos inteligentes en el segundo trimestre en un 17,1%, hasta un total 24.900 millones de yuanes (3.188,94 millones de euros), empujado por el incremento de las entregas, un 28,2% más, superando los 104,199 vehículos entregados entre abril y junio de este año.

Este aumento de las ventas es principalmente debido al crecimiento de las entregas de la serie Xiaomi YU7, compensado parcialmente por la disminución de las entregas del Xiaomi SU7 Ultra.

Así las cosas, la cifra de negocio de este segmento se desglosa en 23.900 millones de yuanes (3.060,87 millones de euros) procedentes de vehículos eléctricos inteligentes y 1.000 millones de yuanes (128,07 millones de euros) de otros negocios relacionados.

Los ingresos procedentes de las ventas de vehículos eléctricos inteligentes aumentaron un 15,9%, pasando de 20.600 millones de yuanes (2.638,24 millones de euros) en el segundo trimestre de 2025 a 23.900 millones de yuanes (3.060,87 millones de euros) en el segundo trimestre de 2026.

De su lado, el coste de ventas relacionado con el segmento de vehículos eléctricos inteligentes, IA y otras nuevas iniciativas aumentó un 28,5%, pasando de 15.600 millones de yuanes (1.997,89 millones de euros) en el segundo trimestre de 2025 a 20.100 millones de yuanes (2.574,21 millones de euros) en el segundo trimestre de 2026.

No obstante, en términos globales de la compañía, Xiaomi se anotó un beneficio neto atribuido de 9.462 millones de yuanes (1.211,80 millones de euros) en el segundo trimestre de 2026.