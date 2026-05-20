Xpeng arranca la producción en masa de su primer robotaxi en China - XPENG

MADRID, 20 May. (EUROPA PRESS) -

Xpeng ha iniciado el desarrollo completo de su primer robotaxi, que se está comenzando a producir en masa en su planta de Guangzhou (China), con el fin de iniciar su puesta en marcha a nivel global en los próximos meses.

El recién presentado robotaxi, construido sobre la plataforma del nuevo Xpeng GX, es el primer modelo robotaxi preensamblado y listo para producción en China, desarrollado íntegramente con tecnologías internas y diseñado según los estándares de conducción autónoma L4.

En enero de este año, el Xpeng robotaxi obtuvo un permiso de pruebas en carretera para vehículos conectados inteligentes en Guangzhou, entrando formalmente en la fase de pruebas de conducción autónoma L4 en vías públicas. En marzo, la empresa estableció su unidad de negocio de robotaxi para supervisar la definición de productos, las pruebas de I+D y las operaciones, acelerando así la hoja de ruta para su comercialización.

El robotaxi de Xpeng opera sin LiDAR ni mapas de alta definición. En su lugar, adopta una solución basada en la visión, con la toma de decisiones centrada en el modelo end-to-end VLA 2.0. El modelo elimina el paso de traducción del lenguaje inherente a las arquitecturas tradicionales de tres etapas 'Visión-Lenguaje-Acción', reduciendo la latencia de respuesta del sistema a menos de 80 milisegundos. También ofrece capacidades mejoradas de generalización urbana, apoyando el despliegue a través de la ciudad e incluso a nivel transfronterizo.

Diseñado para ofrecer una experiencia de viaje premium, segura, lujosa e inteligente, el robotaxi está equipado con configuraciones de cabina inteligentes y prácticas que incluyen cristales de privacidad, asientos de gravedad cero y pantallas traseras de entretenimiento dentro del coche.

"Los pasajeros pueden disfrutar de entretenimiento multimedia y ajustar la configuración dentro del coche mediante un asistente de voz integrado durante los viajes", subraya Xpeng.

INICIARÁ OPERACIONES PILOTO EN LA SEGUNDA MITAD DEL AÑO

Xpeng planea iniciar operaciones piloto de robotaxi en la segunda mitad de este año para validar la viabilidad técnica, la aceptación por parte de los usuarios y el modelo de negocio en su conjunto. La empresa aspira a lograr un funcionamiento completamente autónomo, sin responsable de seguridad in situ para principios de 2027

"Como fabricante de automóviles con capacidad integral en software, chips y vehículos completos, Xpeng está en condiciones de pasar directamente a la entrega a gran escala una vez completada la validación técnica, acortando así el ciclo desde el I+D hasta la puesta en marcha comercial", destaca la firma asiática.