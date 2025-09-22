Xpeng recorta un 62% sus pérdidas en el segundo trimestre y duplica sus ingresos

MADRID 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

Xpeng registró una pérdida neta de 480 millones de yuanes (57,3 millones de euros) en el segundo trimestre del año, frente a los 1.280 millones de yuanes (152,8 millones de euros) del mismo período del año anterior, lo que supone recortar sus 'números rojos' en un 62%, según ha informado este lunes la compañía china.

Los ingresos totales alcanzaron los 18.270 millones de yuanes (2.181 millones de euros) en el segundo trimestre de 2025, lo que representa un aumento del 125,3% con respecto al mismo período de 2024.

La facturación por ventas de vehículos alcanzaron los 16.880 millones de yuanes (2.015 millones de dólares estadounidenses) en el segundo trimestre de 2025, lo que representa un aumento del 147,6% respecto al mismo período de 2024 y un aumento del 17,5% con respecto al primer trimestre de 2025.

Las entregas totales de vehículos durante el segundo trimestre de 2025 alcanzaron las 103.181 unidades, lo que representa un aumento del 241,6% con respecto a las 30.207 unidades del mismo período de 2024.

De su lado, el margen bruto fue del 17,3% en el segundo trimestre de 2025, frente al 14,0% del mismo periodo de 2024.

"En el segundo trimestre de 2025, Xpeng alcanzó un rendimiento récord en sus principales indicadores operativos y financieros, incluyendo las entregas de vehículos, los ingresos, el margen bruto y la posición de caja", ha afirmado el presidente y consejero delegado de Xpeng, Xiaopeng He.