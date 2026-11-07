El Yangwang Altior debuta en Abu Dabi: así es la nueva berlina 100% eléctrica y de lujo del grupo BYD

ABU DABI, 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

Yangwang, la marca de lujo del Grupo BYD, ha presentado este sábado el Yangwang Altior, una nueva berlina 100% eléctrica de inspiración china y de imponente presencia, pensada para el confort de sus ocupantes en cada instante y que cuenta con más de 1.000 kilómetros de autonomía en ciclo combinado CTLC.

Su debut internacional, al que ha asistido Europa Press, ha tenido lugar en Abu Dabi, la capital del lujo emiratí, donde la marca ha dado a conocer algunos detalles del nuevo modelo que combina un cuidado diseño, tecnología avanzada y una visión personalizada pero profundamente internacional, a la espera de conocer más especificaciones técnicas o de carga.

"El Altior aúna la profundidad de la cultura china con nuestra ambición de crear algo extraordinario para quienes lo disfruten. El resultado es un vehículo que destila lujo en cada fibra y posee potencia en su alma. El Altior representa nuestra visión del futuro del lujo chino", ha resumido la vicepresidenta ejecutiva de BYD, Stella Li.

Con una longitud de 5.600 mm, una anchura de 2.030 mm, una altura de 1.590 mm y una distancia entre ejes de 3.500 mm, el Altior combina unas proporciones exteriores imponentes con un generoso espacio interior. La distancia de 740 mm entre el centro de las ruedas delanteras y los pedales del conductor contribuye a este perfil característico.

Así, el Altior ofrece un diseño inspirado en el ding, un antiguo recipiente ceremonial chino de bronce, lo que se aprecia en su distintivo carácter arquitectónico, con un corto voladizo delantero y una superficie frontal casi vertical. A esto se suman, a lo largo de la carrocería, dos líneas de diseño que se extienden a lo largo de 4,8 metros, aportando continuidad al perfil y una sensación de movimiento cuidadosamente controlada.

La experiencia continúa con un sistema de puertas de apertura opuesta. Las delanteras se abren hasta un máximo de 80 grados, mientras que las traseras alcanzan los 90 grados. Mientras, la parrilla frontal del Altior ha sido concebida como una obra maestra de la alta joyería, con una composición que reacciona a los cambios de luz, revelando una mayor profundidad y brillo a medida que cambia el ángulo de visión.

El sistema de iluminación refuerza esta sensación de exclusividad. Doce elementos giran y se iluminan de forma secuencial, desde el exterior hacia el centro, creando una bienvenida ceremonial a medida que el propietario se acerca al vehículo.

El diseño se completa con tres tipos de llantas de 21 pulgadas que ofrecen distintas interpretaciones de su carácter --multirradio, de disco pulido o totalmente carenada--, combinadas con neumáticos de 275/45 de baja sonoridad.

UN SALÓN PRIVADO DISEÑADO EN TORNO A SUS OCUPANTES

En el interior, las referencias a la cultura china se integran en una experiencia íntima y táctil. Los mandos, inspirados en la joyería, prolongan este esmero por el detalle. La simetría axial crea una sensación de equilibrio, con los elementos principales dispuestos a lo largo de una línea central que se extiende desde la pantalla frontal hasta la consola ejecutiva trasera.

La configuración de cuatro asientos proporciona a cada ocupante un espacio personal claramente definido. El espacio para las piernas en la parte trasera ofrece 354 mm de espacio para las rodillas y 1209 mm para las piernas, además de un amplio espacio para los hombros, los codos y las caderas. El maletero también destaca por su amplitud, con capacidad para 532 litros.

Un par de asientos de gravedad cero, inspirados en la aviación, favorecen una posición de relajación profunda. Cada asiento cuenta con un sistema de masaje mecánico con cuatro cabezales esféricos, diseñados para brindar un masaje más intenso y profundo. Los asientos se reclinan, los reposapiés se elevan, las cortinillas parasol se cierran y la iluminación ambiental se atenúa. "Estos elementos crean un entorno cuidadosamente diseñado para el descanso", destaca Yangwang.

Entre otras comodidades un sistema de sonido Dynaudio Platinum Evidence de 39 altavoces aporta una dimensión adicional al habitáculo, mientra que una pantalla superior eléctrica de 21,4 pulgadas permite disfrutar del entretenimiento y compartir la pantalla para videoconferencias. Los refrigeradores delantero y trasero ofrecen mayor comodidad; el refrigerador trasero de 5,5 litros cuenta con almacenamiento con control independiente y funciones de refrigeración y calefacción.

CONDUCCIÓN ESTABLE ANTE SITUACIONES EXIGENTES

El Altior incorpora el sistema de asistencia a la conducción God’s Eye A, basado en los algoritmos propios de BYD, que incluye asistencia para la navegación entre aparcamientos, en autopistas y autovías, así como asistencia para la navegación urbana y el estacionamiento.

La plataforma E4 utiliza cuatro motores controlados independientemente para gestionar la dirección y la magnitud del par en cada rueda. El sistema ajusta la fuerza motriz más de 100 veces por segundo, lo que permite una distribución precisa de la potencia según cambian las condiciones. Esta capacidad contribuye a la estabilidad del vehículo en situaciones exigentes. ALTIOR también incorpora flotación de emergencia, diseñada para proporcionar apoyo adicional si el vehículo entra accidentalmente en el agua.

Por su parte el sistema de control de carrocería totalmente activo DiSus de última generación trabaja con E4 para gestionar el movimiento en seis grados de libertad. Al analizar la carretera y ajustar la suspensión en tiempo real, ayuda a reducir las irregularidades del terreno y a controlar el movimiento de la carrocería en las curvas.