Archivo - Zity cesará definitivamente su servicio de 'carsharing' en Madrid el próximo 21 de mayo - CHRISTIAN COLMENERO MARTIN - Archivo

MADRID, 6 May. (EUROPA PRESS) -

Zity, la compañía de 'carsharing' (coche compartido) propiedad del Grupo Renault, ha anunciado la finalización definitiva de su servicio de Zity by Mobilize en Madrid a partir del próximo 21 de mayo, poniendo fin a ocho años de operaciones en la capital.

La empresa inició su actividad en diciembre de 2017 en colaboración con Ferrovial, con el objetivo de impulsar una movilidad urbana más asequible y sostenible. Según ha expuesto la compañía este miércoles en un comunicado, el proyecto nació con la intención de "mejorar la vida de los madrileños ofreciendo una movilidad accesible, sostenible y justa".

Desde finales de 2023, Zity pertenece en su totalidad al Grupo Renault a través de su división de movilidad Mobilize Automotive, tras la adquisición del 50% que estaba en manos de Ferrovial. La compañía también operaba en ciudades como París, Lyon y Milán, donde igualmente ha dejado de operar.

Durante este periodo, más de 800.000 usuarios han realizado más de 10 millones de alquileres, evitando la emisión de aproximadamente 9.000 toneladas de CO2, según datos facilitados por la empresa, que ha subrayado el papel de la movilidad compartida y eléctrica en la reducción del impacto ambiental.

De cara al cierre del servicio, Zity ha indicado que los vehículos podrán utilizarse hasta las 23:59 horas del 21 de mayo. Asimismo, ha recomendado a los usuarios con saldo activo que lo consuman antes de esa fecha.

Una vez finalizada la actividad, la compañía dejará de tratar los datos personales de sus clientes, conservando únicamente aquellos necesarios para cumplir con las obligaciones legales, como la facturación de los viajes. Posteriormente, y tras los plazos establecidos por la normativa, dicha información será eliminada de forma definitiva.

Pese al cese del servicio, la empresa ha matizado que no se trata de un abandono total del mercado, ya que su aplicación Mobilize Share continuará operativa, permitiendo el alquiler de vehículos con base fija por horas o días.

Además, los usuarios podrán seguir accediendo a los servicios de Mobilize Financial Services, la financiera del grupo Renault, que incluye soluciones de financiación, acceso a nuevos modelos y seguros para vehículos y viajeros en condiciones competitivas.