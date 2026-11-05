20,6 millones para el Centro de Tecnologías de la Información y para mantener la cita electrónica en el SMS

MURCIA 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno, a propuesta de la Consejería de Salud, ha autorizado al Servicio Murciano de Salud (SMS) a realizar dos contratos, por importe global de 20.637.263 euros, para el funcionamiento de su Centro de Servicios de Tecnologías de la Información y para mantener el servicio de cita electrónica del SMS.

En concreto, se destinarán 19.470.147 euros para contratar los servicios necesarios para el óptimo funcionamiento, gestión y mejora continua del Centro de Servicios de Tecnologías de la Información del Servicio Murciano de Salud (SMS) por un periodo de tres años.

La finalidad es sustituir la tecnología del anterior Centro de Soporte del SMS y que evolucione para dar servicio a las nuevas necesidades, de forma que permita unificar la atención a cerca de 30.000 usuarios potenciales, entre profesionales, centros de Primaria u hospitales, y que se garantice un servicio que integre todos los canales de comunicación (teléfono, portal web, aplicación móvil, etc.) que esté operativo las 24 horas del día, los 365 días al año.

El SMS puso en marcha hace 15 años el Centro de Soporte para garantizar la calidad de los servicios de los sistemas de información sanitarios, tanto para profesionales como para pacientes, a lo largo de este periodo la prestación de servicios ha evolucionado. Ante estas circunstancias es necesario ampliar los servicios ofertados por el Centro.

MANTENIMIENTO DEL SERVICIO DE CITA ELECTRÓNICA DEL SMS

Por otro lado, el segundo contrato, por valor de 1.167.116 euros, es para garantizar el mantenimiento, soporte y evolución de los diferentes servicios que conforman la Plataforma de Cita Electrónica del Servicio Murciano de Salud (SMS).

Así, el SMS podrá continuar con la estrategia de gestión centralizada de agendas y citaciones en el ámbito de Atención Primaria y su integración como contenedor de citas con el ámbito hospitalario, asegurando el soporte técnico, el funcionamiento y la evolución tecnológica del sistema.

El servicio abarca todos los centros del SMS y de la Consejería de Salud, que incluyen las nueve áreas de Salud, el Hospital Psiquiátrico Román Alberca o los distintos centros de Salud Mental.

La cita electrónica se ha convertido en uno de los pilares de la estrategia del SMS para dotar de mayor accesibilidad al sistema sanitario regional, mejorar la comunicación de los pacientes con este y darles más facilidades para hacer sus gestiones más ágiles.

El año pasado se solicitaron más de 7,5 millones de citas electrónicas en el SMS para el médico de familia, la enfermera o la matrona, y en lo que llevamos de año se han superado los 6,6 millones.

Este contrato tiene un plazo inicial de ejecución de dos años desde su formalización, con posibilidad de prorrogarse en tres anualidades independientes y consecutivas. El adjudicatario deberá aportar un soporte operativo con disponibilidad las 24 horas de los siete días de la semana para resolver incidencias críticas o urgentes, entre otros requisitos técnicos.