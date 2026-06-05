300 alumnos de 15 centros educativos cursan este año la asignatura de 'La Constitución Española y la Unión Europea'

El consejero de Educación y Formación Profesional, Víctor Marín, participa en una charla sobre la asignatura de ‘La Constitución Española y la Unión Europea’, en el IES Cañada de las Eras (Molina de Segura) - CARM

MOLINA DE SEGURA (MURCIA), 5 (EUROPA PRESS)

Un total de 300 alumnos de tercero de Educación Secundaria Obligatoria (ESO) de 15 centros educativos de la Región de Murcia han elegido este curso la asignatura optativa de 'La Constitución Española y la Unión Europea', que se implantó por primera vez el pasado curso.

El consejero de Educación y Formación Profesional, Víctor Marín, ha partido este viernes en un encuentro con alumnado del IES Cañada de las Eras, en Molina de Segura, en el que ha expuesto su labor como miembro del Gobierno de la Región de Murcia, el trabajo para gestionar una Consejería y cómo se tramita una ley, según han informado desde el Ejecutivo regional.

Marín ha estado acompañado por el decano de la facultad de Derecho de la Universidad de Murcia (UMU), Ignacio González; el catedrático de Derecho Constitucional de la UMU, Francisco Manuel García, y el director del IES, José Sampedro.

En este centro educativo una veintena de alumnos cursan esta asignatura y han trabajado a lo largo del curso en cuatro bloques de contenidos basados en el concepto de democracia, la evolución democrática de España y la Constitución Española de 1978, el origen, la evolución y las instituciones de la Unión Europea y el conocimiento del Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia.

El alumnado ha participado con la realización de trabajos prácticos y presentaciones y ha recibido la visita de diputados autonómicos y nacionales, eurodiputados, senadores y ex alcaldes. Además, han podido conocer el Senado y el Congreso de los diputados en Madrid, y la Asamblea Regional en Cartagena.

'La Constitución Española y la Unión Europea', de carácter optativo y dos horas semanales de docencia, permite al alumnado tener un conocimiento de la realidad de la sociedad, conocer los derechos para ejercerlos y protegerlos, aprender cómo se toman las decisiones en el país y en las autonomías, valorar la igualdad y la democracia y comprender las normas del Estado, de la Unión Europea y de la Región de Murcia, han indicado.

Los profesores que la imparten han recibido formación específica a través del Centro de Profesores y Recursos de la Consejería de Educación. La Fundación Konrad Adenauer Stiftung y la Universidad de Murcia colaboran en la implantación de esta asignatura.

El consejero ha señalado que "el Gobierno regional fue pionero el pasado curso en implantar esta asignatura en Secundaria y, además, la Consejería impulsó, junto con la Universidad de Murcia, la Cátedra de Educación Constitucional y también colabora con la UMU en diferentes actividades, entre ellas la Olimpiada Constitucional de la Región de Murcia".

El IES Cañada de las Eras cuenta con 1.630 alumnos y 134 docentes.