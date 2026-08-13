32 personas acuden al médico por problemas oftalmológicos relacionados con el eclipse

Un hombre prueba sus gafas homologadas para ver el eclipse en Cartagena - AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA

MURCIA 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Servicio Murciano de Salud (SMS) ha atendido a 32 personas por por problemas oftalmológicos relacionados con el eclipse desde las 19.00 del miércoles a las 9.00 horas de este jueves.

El SMS ha precisado que ningún caso ha sido grave, ni ha requerido ingreso hospitalario o intervención quirúrgica. De estas, 27 personas fueron atendidas por los servicios de Urgencias de los hospitales de la Comunidad y cinco en los SUAP de la Región.

El 061 no realizó asistencias exteriores relacionadas con el eclipse, según han informado desde la Consejería de Salud.

Las 49 bases fijas y las 3 bases operativas con motivo del Plan Verano de la Gerencia del 061 estuvieron en estado de alerta, junto con el centro coordinador de urgencias y emergencias 061 para atender posibles incidencias.

Además, las puertas de Urgencias de los diferentes hospitales del SMS de la Región estaban preparados para prestar asistencia en el caso de que se hubieran producido lesiones derivadas de una incorrecta exposición durante el eclipse.