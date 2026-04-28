El 4,4% de los hogares de la Región de Murcia tiene a todos sus miembros en paro

MURCIA 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

El número de hogares con todos sus miembros activos en paro disminuyó en la Región de Murcia en 4.100 durante el primer trimestre de 2026, hasta situarse en 26.600, según datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) difundida por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Según los datos consultados por Europa Press a través del Portal Estadístico de la Región de Murcia, esto supone el 4,4% del total de hogares de la comunidad autónoma.

Asimismo, el número de hogares en los que todos los activos figuran como ocupados aumentó un 3,04%, situándose en 392.800, que supone el 65,04% del total de hogares y el 83,26% de los que tienen al menos un miembro activo.