Unos 530.000 niños podrían salir de la pobreza en España con la prestación de 200 euros por hijo, según UNICEF

MADRID/MURCIA 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

La pobreza infantil en la Región de Murcia podría reducirse 9,7%puntos porcentuales si se aplica la prestación universal por crianza (PUC) de 200 euros al mes por hijo, (4,2 puntos en la versión de 100 euros), según un estudio presentado por UNICEF este jueves 20 de noviembre, Día Internacional de la Infancia. El efecto en la pobreza severa sería de 5-8 puntos porcentuales. Todo ello se lograría con una inversión de entre 25.142 y 28.972 euros por niño, niña o adolescente que saldría de la situación de pobreza.

La Región de Murcia cuenta con una tasa de pobreza infantil 10 puntos por encima de la media estatal, y el riesgo de pobreza es 11,5 puntos más alto: el AROPE autonómico (personas de 0 a 17 años en riesgo de pobreza o exclusión social,) es del 45%, frente al 34,6% en España, y el riesgo de pobreza infantil es del 40,7% frente al 29, 2% estatal, según la Encuesta de Condiciones de Vida de 2024 del INE.

"Las prestaciones universales progresivas son más eficaces en reducir la pobreza infantil, garantizan el acceso de quienes más las necesitan, vivan donde vivan, y reducen la estigmatización, además de prevenir la pobreza y reconocer el esfuerzo de las familias; sin embargo, requieren de un fuerte compromiso político y presupuestario. Ahora es el momento de adquirir ese compromiso, se lo debemos a los niños, niñas y adolescentes de nuestro país", ha señalado el presidente de UNICED España Gustavo Suárez-Pertierra.

DATOS NACIONALES

La pobreza infantil en España podría reducirse 7,1 puntos porcentuales si se aplica la prestación universal por crianza (PUC) de 200 euros al mes por hijo, lo que supondría sacar de la pobreza a más de medio millón de niños y niñas en el país (unos 530.000).

El estudio, titulado 'El beneficio de hacer: el potencial de políticas concretas para revertir la pobreza infantil', simula, con la contribución del Centro de Políticas Económicas de Esade, cuál sería el impacto de una prestación universal de 100 euros, de otra de 200 euros, de un complemento del 20% al IMV y de un complemento del 40% al IMV.

Las simulaciones muestran que la prestación universal por crianza generaría reducciones importantes de la pobreza de niños, niñas y adolescentes, pero con "alto esfuerzo" por persona sacada de la pobreza y con un "fuerte impacto presupuestario".

En agregado (sin Euskadi ni Navarra), la pobreza monetaria relativa (personas en hogares con ingresos por debajo del 60% de la mediana) podría reducirse 3,6 puntos con una PUC de 100 euros y casi el doble (7,1 puntos) con la de 200 euros.

Esta reducción de la pobreza relativa afectaría a todas las comunidades autónomas. Con prestaciones de 200 euros, sería de 11 puntos para Ceuta y Melilla, en torno a 9 puntos para Extremadura y Andalucía, en torno a 8 puntos para Castilla La Mancha y La Rioja, en torno a 7 puntos para Comunidad Valenciana, Canarias, Castilla y León, Aragón y Baleares, en torno a 6 puntos para Cataluña, Galicia y Asturias, Cantabria, y en torno a 5 puntos para la Comunidad de Madrid.

Mientras, la reducción de la pobreza severa (personas en hogares por debajo del 40% de la mediana) sería aún mayor en lugares como Ceuta o Melilla (10-12 puntos), y comunidades autónomas con niveles bajos de partida, como Aragón o Baleares, experimentarían reducciones de 3-6 puntos.

Según el informe, la inversión per capita de la PUC es "considerable", como corresponde a una política de tipo universal, pero menor donde hay menos hogares pobres: en Madrid, con baja incidencia de pobreza, se necesitan más de 51.000 euros para "sacar" a un niño o niña de la pobreza (con la PUC de 100 euros) porque gran parte del gasto se dirige a familias que ya superaban el umbral.

En contraste, en Andalucía y Extremadura, donde la incidencia de la pobreza es mayor, bastan 25.000 euros por niño incluso con la PUC más alta (200 euros), ya que la mayoría de los beneficiarios sí necesitan la ayuda para salir de la pobreza.

9.000 MILLONES DE EUROS

El impacto presupuestario anual se estima en unos 9.052 millones de euros con la PUC de 100 euros y 18.103 millones con la PUC de 200 euros. Para la versión más generosa, esto equivaldría a algo más de un punto porcentual del PIB, o alrededor del 4,7% de los últimos Presupuestos Generales del Estado, según el estudio.

Por su parte, elevar el IMV por hijo reduce la pobreza infantil "menos que la PUC" pero con un impacto presupuestario agregado también inferior Según el informe, con un complemento del 40%, la pobreza monetaria relativa se reduciría de manera agregada en las comunidades autónomas analizadas en 1,8 puntos. Los máximos se observan en Ceuta y Melilla (2,5 y 2,8 puntos, respectivamente).

En pobreza monetaria severa el impacto sería mayor: entre 3 y 6 puntos de reducción con el complemento más generoso en Ceuta y Melilla y entre 2 y 3 puntos en Andalucía. En Baleares, Aragón, Cantabria o Madrid el descenso sería cercano a 1 punto.

En este caso, la inversión por niño, niña o adolescente sacado de la pobreza se estima alrededor de los 8.500 euros en Cataluña con el complemento del 40%; 13.500 euros para Madrid; y la cifra más alta se registra en Castilla-La Mancha con algo más de 18.000 euros.

En consonancia, el impacto presupuestario agregado sería de unos 670 millones de euros con un complemento del 20% y 1.300 millones de euros con el complemento del 40%. Según precisan los autores del documento, esta simulación presupuestaria se basa en la cifra de población beneficiaria actual (se estima que un 55% de los beneficiarios potenciales no lo solicita). Además, no incluye el CAPI por dificultad metodológica.