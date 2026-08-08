La 65º edición del Festival Internacional del Cante de las Minas anuncia a sus finalistas

Cartel de los finalistas del Festival del Cante de la Minas - FESTIVAL CANTE DE LAS MINAS

MURCIA 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Festival Internacional del Cante de las Minas ha anunciado oficialmente a los finalistas de su 65º edición, talentos que se disputarán la 'Lámpara Minera', 'Desplante', 'Filón' y 'Bordón Minero' este sábado en el Antiguo Mercado Público.

Eran pasadas las 2.30 de esta madrugada, mediante un cartel fijado en la puerta de la 'Catedral del Cante' por parte de la organización, se dieron a conocer el nombre de quienes, este mismo sábado, tratarán de alzarse con los premios más relevantes y admirados del flamenco.

Los nombres de los finalistas han sido escogidos por el jurado, compuesto por el bailaor Eduardo Guerrero (premio 'Desplante' 2013); el crítico y estudioso del flamenco José Manuel Gamboa; Kyoko Shikaze, figura destacada en la difusión y proyección internacional del flamenco; Juan Parrilla, instrumentista y compositor; Paco Paredes, trovero e investigador; el cantaor y flamencólogo Juan Pinilla (Lámpara Minera 2007); y el abogado Juan José Carrión ejerciendo de secretario.

En la categoría de cante concursarán Bernardo Javier Miranda Luna 'Bernardo Miranda' (Córdoba) con taranta y guajira; Isabel María Rico Nieto 'Isabel María' (Málaga) con levantica; Sebastián Cruz Márquez 'Sebastián Cruz' (Huelva) con minera, cartagenera, malagueña y soleá; Francisco Javier Heredia Hernández 'Isco Heredia' (Linares) con taranta; y Rafael Plantón Heredia 'Rafa del Calli' (Córdoba) con minera, taranta, malagueña y cantiñas.

En la categoría de toque, el premio estará entre Pablo Campos Trigueros 'Pablo Campos' (Granada); Diego Antonio Fernández Montoya 'Pino Losada' (Madrid); y Pablo Barrionuevo Bernal 'Pablo Barrionuevo' (La Unión). Respecto a la categoría de baile, Susana Sánchez Jiménez 'Susana Sánchez' (Granada); y Lucía Fernández González 'Lucía La Bronce' (Sevilla).

Por último, la categoría de instrumentista se disputará entre Carlos Ferrer Peralta 'Karlos Nao' (Valencia); y María Antonia Súarez Montaño 'Ostalinda Suárez' (Zafra). La gran final se celebrará el sábado 8 de agosto, a las 22.00 horas, en el Antiguo Mercado Público de La Unión y se podrá seguir en streaming a través de la web www.festivalcantedelasminas.org, así como en los perfiles oficiales de Youtube y Facebook.

PRÓXIMOS EVENTOS

El Festival Internacional del Cante de las Minas concluye este sábado 8 de agosto con un conjunto de actividades que pondrán el punto final a la completísima programación presentada por el certamen con motivo de su 65º edición.

En primer lugar, a las 12.00 horas, en la Casa del Piñón, se celebrará la semifinal del VIII Certamen Internacional del Trovo 'Pascual García-Mateos', esperada cita cuya final tendrá lugar en el mismo escenario a partir de las 17.00 horas.

Asimismo, se entregará el galardón 'Trovero Marín' a José Bermúdez Lozano 'El Panadero'. A partir de las 22.00 horas, cita grande en el Antiguo Mercado Público con la gran final del concurso de cante, baile, guitarra e instrumento flamenco, donde se conocerá a los ganadores de la 'Lámpara Minera', 'Desplante', 'Bordón' y 'Filón'.

Para concluir esta edición del certamen, el cantaor José del Calli, acompañado a la guitarra por Antonio Muñoz Fernández, protagonizará la última 'Madrugá Flamenca', impulsada en colaboración con el Grupo Luna, en el escenario del Café-Cantante. Este evento arrancará al término de la gran final donde se darán a conocer a los flamantes ganadores del 65º Festival Internacional del Cante de las Minas.