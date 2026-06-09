El 80,9% de los murcianos considera que el autocuidado es "muy importante" para tener buena salud, según un estudio

Archivo - Dentista examinando a una paciente. - ANTONIOGUILLEM/ISTOCK - Archivo

MURCIA 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un 80,9% de los murcianos considera que el autocuidado es "muy importante" para mantener una buena salud, según la II edición de la Radiografía del Autocuidado de la Salud en España, elaborada por la Asociación para el Autocuidado de la Salud (ANEFP) con datos de 2025. Sin embargo, la falta de tiempo o de recursos económicos son algunas de las principales barreras que encuentran para practicarlo.

Según este estudio, un 75,7% considera que su salud es "buena" o "muy buena", y un 69,3% se muestra "satisfecho" o "muy satisfecho" con su vida.

En este sentido, 1 de cada 2 murcianos se realiza chequeos médicos anuales, aunque no tengan síntomas, mientras que 1 de cada 4 acude al médico a revisiones únicamente cuando nota algún síntoma o malestar. Los controles más habituales son analíticas generales (90,6%) y visitas al dentista (59,8%) y al oculista (44%).

Asimismo, el 22,7% de los murcianos afirman que consulta siempre a profesionales sanitarios cuando tienen dudas sobre medicamentos y productos de autocuidado, mientras que el 31,9% solo lo hace a veces.

SALUD MENTAL

En materia de salud mental, los motivos que más les afectan son las relaciones familiares o sociales (72,5%), los problemas económicos (70,1%) o el trabajo (61,7%) o el acceso a la vivienda (52,2%).

Desde 2024, los murcianos que reciben tratamiento por salud mental han aumentado un 3,7%, lo que supone un total del 13,5%.

Por otra parte, un 39% reconoce no haber buscado ayuda profesional, pero se lo plantearía si fuera necesario. Sin embargo, u 19,9% nunca lo ha considerado ni se lo plantea, un porcentaje que aumenta un 8,5% con respecto a la I Radiografía.

LA INFLUENCIA DE LA EDAD Y EL GÉNERO EN EL DESARROLLO LABORAL

En cuanto a su trabajo, el 26,4% de los murcianos se siente satisfecho con él aunque un 39,9% siente un nivel de estrés 'alto' o 'muy alto'.

Cuando les preguntan sobre las oportunidades de desarrollo laboral, un 28,2% de los trabajadores opina que el género 'no influye nada', mientras que un 26,4% piensa que la edad 'influye mucho'.

LOS MURCIANOS PREFIEREN EL GIMNASIO

Un 19,1% de los murcianos afirma que realiza ejercicio físico a diario, y un 35,5%, varias veces por semana, siendo las opciones preferidas el gimnasio (36,6%), el senderismo (16,3%) y la bicicleta (14%).

En cuanto a la salud sexual, el 46,2% no realiza ninguna práctica de autocuidado, un porcentaje que ha crecido desde el último estudio realizado un 23,1%.

En este sentido, el 20,7% utilizada métodos anticonceptivos masculinos y el 12,7% femeninos. Asimismo, un 7,2% se realiza pruebas de detección de enfermedades de transmisión sexual y un 6% se vacuna contra estas enfermedades.

Con respecto a la salud bucal, según el estudio de ANEFP, un 26,7% se cepilla los dientes tres o más veces al día, aunque un 23,9% reconoce que se los cepilla una única vez al día.

Los murcianos consideran que duermen bien, ya que un 60,2% afirma que su calidad de sueño es "buena" o "muy buena", mientras que el 33,9% cree que es "irregular" y solo el 6% "mala".

Los problemas personales (33%), el estrés laboral (25,9%) o la temperatura de la habitación (19,5%) son los motivos que más condicionan su calidad de sueño.

MEDIO AMBIENTE Y FUTURO

Para el 80,9% de los murcianos el cuidado del medio ambiente en la vida diaria es "importante". Un 51,7% de los ciudadanos de la Región se siente "bastante" o "muy" afectados por el cambio climático, mientras que un 12,4% señala que no le afecta nada.

A raíz de esto, un 66,1% afirma que recicla. En concreto, el 46,42% dice utilizar el Punto SIGRE para depositar medicamentos caducados y sus envases y el 40,6% reduce el consumo de energía y agua.

Por último, más de la mitad de los encuestados (51,8%) tiene una percepción 'pesimista' o 'muy pesimista' sobre el futuro de la generación más joven en cuanto a oportunidades y calidad de vida, mientras que el 15,1% se muestra optimista.

Ante la llegada de la IA a la sanidad, un 70,9% opina que mejorará el diagnóstico precoz de enfermedades gracias al análisis de datos médicos, mientras que un 86% reconoce que le preocupa que la IA tome decisiones médicas sin supervisión humana.