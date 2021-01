El 90% de los murcianos no lleva bien la nueva normalidad

MURCIA, 24 Ene. (EUROPA PRESS) -

Nueve de cada diez encuestados, particularmente jóvenes y de mediana edad, no llevan bien la nueva normalidad frente a uno de cada diez, entre los que destacan los mayores, que aseguran llevarla bien, según un estudio realizado por Securitas Direct y al que ha tenido acceso Europa Press.

La crisis sanitaria provocada por el coronavirus no está siendo bien encajada por la mayoría de los murcianos a tenor de este estudio en el que ha preguntado por varios aspectos relacionados con la nueva normalidad.

Una de las cuestiones que más echan en falta los ciudadanos de la Región de Murcia es no poder ver a la familia. En torno a dos de cada tres encuestados, cerca del 64% lamenta no poder visitar a sus seres queridos durante los periodos de confinamiento. Detrás están aquellos que no han podido viajar este año cerca del 60% de los encuestados.

A pesar de ello, el hogar sigue siendo el lugar más seguro para los murcianos (92%), seguido de las calles (60%), casa de amigos o familiares (38%) y el trabajo (23%).

En cuanto al trabajo, el 19 por ciento de los habitantes de la Región de Murcia se han visto afectados por un ERTE, esto significa un 3,5 puntos más que la media nacional que está en el 15,5%.

De este modo, cuatro de cada diez murcianos ha teletrabajado más que antes un 47%, lo que significa cinco puntos más de la media nacional debido a la pandemia y creen que, a partir de ahora, este sistema de trabajo a distancia se incorporará mucho más entre los trabajadores de la Región de Murcia con un porcentaje del 46% frente al 37% de la población española.

De este modo, el 17% de los murcianos no se ha planteado cambiar de casa frente al 21,53% de la media nacional, aunque cerca del 46% de los murcianos (seis puntos más de la media nacional) se ha planteado vivir en la naturaleza o medio rural en plena pandemia.