El 93,7% del alumnado de la Región supera la PAU con una media de 6,86

Examen de la PAU en el Aulario Norte de la Universidad de Murcia - DIMA

MURCIA 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Murcia, encargada de la organización de la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) en la Región de Murcia, ha publicado este miércoles las notas del alumnado que se examinó la semana pasada.

Tras la corrección de los exámenes, el 93,7% de los presentados ha aprobado; con una nota media de 6,86. Estas cifras suponen un descenso con respecto a las cifras del curso pasado; cuando aprobó el 94,4% con una nota media de 7, antes del periodo de revisión, según han informado desde la institución educativa. El porcentaje de aprobados definitivos fue finalmente un 95,7% y la media, un 7,17 tras la revisión.

Ruiqi Jinzhang, alumna del colegio San Buenaventura de Murcia, ha obtenido la nota más alta en la fase general de la PAU con un 10 sobre 10; la misma nota con la que acabó el bachillerato.

La segunda mejor nota ha sido la de Martín Vicente Ferrer, estudiante del IES Eduardo Linares Lumeras, de Molina de Segura; quien ha obtenido un 9,988 en la PAU; y la tercera mejor calificación ha sido la de Marina Hernández López, alumna del Colegio de Fomento Monteagudo-Nelva, quien ha sacado un 9,875 en la fase general.

La nota de acceso se obtiene al ponderar la nota media del Bachillerato (60%) con la nota obtenida en la fase general de la PAU (40%). En el caso de estos tres estudiantes, su nota del Bachillerato es un 10.

El plazo de solicitud de revisión de exámenes comienza hoy y estará abierto hasta el 12 de junio.

Toda la información sobre el proceso puede consultarse en https://acceso.um.es.