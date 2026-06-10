El 93,7% del alumnado de la Región supera la PAU con una media de 6,86

Examen de la PAU en el Aulario Norte de la Universidad de Murcia
Examen de la PAU en el Aulario Norte de la Universidad de Murcia - DIMA
Europa Press Murcia
Publicado: miércoles, 10 junio 2026 14:02
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MURCIA 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Murcia, encargada de la organización de la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) en la Región de Murcia, ha publicado este miércoles las notas del alumnado que se examinó la semana pasada.

Tras la corrección de los exámenes, el 93,7% de los presentados ha aprobado; con una nota media de 6,86. Estas cifras suponen un descenso con respecto a las cifras del curso pasado; cuando aprobó el 94,4% con una nota media de 7, antes del periodo de revisión, según han informado desde la institución educativa. El porcentaje de aprobados definitivos fue finalmente un 95,7% y la media, un 7,17 tras la revisión.

Ruiqi Jinzhang, alumna del colegio San Buenaventura de Murcia, ha obtenido la nota más alta en la fase general de la PAU con un 10 sobre 10; la misma nota con la que acabó el bachillerato.

La segunda mejor nota ha sido la de Martín Vicente Ferrer, estudiante del IES Eduardo Linares Lumeras, de Molina de Segura; quien ha obtenido un 9,988 en la PAU; y la tercera mejor calificación ha sido la de Marina Hernández López, alumna del Colegio de Fomento Monteagudo-Nelva, quien ha sacado un 9,875 en la fase general.

La nota de acceso se obtiene al ponderar la nota media del Bachillerato (60%) con la nota obtenida en la fase general de la PAU (40%). En el caso de estos tres estudiantes, su nota del Bachillerato es un 10.

El plazo de solicitud de revisión de exámenes comienza hoy y estará abierto hasta el 12 de junio.

Toda la información sobre el proceso puede consultarse en https://acceso.um.es.

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