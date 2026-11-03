El 97,9% de las empresas familiares atribuye la falta de relevo a las expectativas de conciliación y calidad de vida

Presentación de la vigesimosexta edición del Barómetro de Empresa Familiar - CARM

MURCIA, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El 97,9% de los gerentes de las empresas familiares de la Región de Murcia considera que las expectativas de conciliación y calidad de vida de las nuevas generaciones dificultan la asunción de responsabilidades directivas en los negocios de la familia.

Así lo refleja el vigésimo sexto Barómetro de la Empresa Familiar difundido este martes por la Cátedra de Empresa Familiar Mare Nostrum (Universidad de Murcia y Universidad Politécnica de Cartagena), en colaboración con la Asociación Murciana de la Empresa Familiar (Amefmur), CaixaBank y la Fundación CajaMurcia.

El estudio, presentado por el director de la Cátedra, el profesor Ángel Luis Meroño, determina que la gravedad atribuida al problema del relevo alcanza una puntuación de 7,6 sobre 10 para las empresas familiares españolas y se sitúa en un 6,3 en el ámbito regional, con un impacto superior en las microempresas (7) y en el sector comercial (6,8).

Junto a la conciliación, un 96,6% de los encuestados señala la existencia de mejores oportunidades laborales fuera de la empresa como segundo factor determinante en la falta de candidatos familiares.

Desde el ámbito de la gestión directiva, un 90,3% admite déficits en la planificación previa y preparación de la transmisión y un 85,5% reconoce la ausencia de ofertas profesionales atractivas en términos de autonomía, responsabilidades, desarrollo profesional y retribución.

Esta falta de relevo se traslada a las perspectivas de continuidad, ya que, aunque el 36% se plantea transmitir la propiedad a la siguiente generación --el 56% piensa en un hijo--, el 23% de quienes prevén el traspaso reconoce no haber decidido aún la persona sucesora.

Además, el 23,7% contempla la venta total o parcial de la compañía y el 8% evalúa el cierre definitivo.

CANSANCIO BUROCRÁTICO Y ESCASEZ DE PERSONAL

A la hora de evaluar una posible discontinuidad de la actividad empresarial, la falta de rentabilidad aparece en el 91% de los casos, seguida de cerca por el cansancio derivado de la burocracia y las obligaciones legales, señalado por un 88% de las empresas.

De hecho, el 98% del colectivo identifica la carga burocrática y la escasez de personal cualificado como los dos principales obstáculos para el desarrollo del negocio, situando el Índice de Evaluación del Entorno Empresarial en 68 puntos.

En el análisis de coyuntura, el Índice de Confianza de la Empresa Familiar se fija en 14,6 puntos (13,9 puntos menos que el periodo anterior). Pese al deterioro de las expectativas empresariales (-1,5%), el 41,7% declara un incremento en la facturación, el 35,4% en las inversiones y el 27,1% en el empleo.

El barómetro cifra el alcance del sector en unas 35.015 sociedades anónimas y limitadas familiares en la Región de Murcia, un tejido que representa el 89% del ámbito societario. Este colectivo sostiene el 83% del empleo con 460.000 trabajadores y genera el 85% del Valor Añadido Bruto (VAB) regional con 24.289 millones de euros.

En paralelo a estas dificultades, el barómetro registra avances en el gobierno corporativo de los negocios. Así, el 50% de las empresas cuenta ya con Consejo de Administración, el 36% dispone de Plan Estratégico y el Protocolo Familiar alcanza el 30% tras un crecimiento de seis puntos en los últimos dos años.

LEY DE APOYO A LA EMPRESA FAMILIAR

Durante la presentación de los datos, el consejero de Empresa, Empleo y Economía Social, Luis Alberto Marín, ha afirmado que los resultados del barómetro "no hacen sino ratificar la oportunidad de la Ley de Apoyo a la Empresa Familiar que aprobó el Consejo de Gobierno".

"Nosotros usamos siempre una premisa que es legislar con el legislador; no se puede legislar de espaldas a las empresas", ha dicho Marín, en referencia a la disponibilidad del Ejecutivo autonómico para elaborar las normativas junto al tejido empresarial.

En este sentido, ha mencionado herramientas como el Cheque Relevo o la Bolsa de Relevo Generacional para empresas sin sucesión directa.

Por su parte, el presidente de Amefmur, José María Tortosa, ha aseverado que las organizaciones empresariales familiares son "muy optimistas" ante el reto de la sucesión y ha insistido en que "la inmensa mayoría" el relevo "está asegurado".

"Los familiares también somos profesionales al cien por cien y los sucesores que relevan a las primeras o segundas generaciones en nuestra Región están muy bien preparados", ha señalado Tortosa, quien ha agradecido la colaboración de la Administración regional. "En Murcia somos la envidia del resto de España en materia de apoyo a la empresa familiar", ha agregado.