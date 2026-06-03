Aagesen espera que el incendio de Los Garres (Murcia) quede "estabilizado" este miércoles por la tarde

La ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, junto a otras autoridades, en el puesto de mandado avanzado del incendio forestal declarado en la pedanía murciana de Los Garres - DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN LA REGIÓN DE MURCIA

MURCIA 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

La ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, ha destacado la "estrecha colaboración" y el trabajo "mano a mano" entre el Gobierno de España y la Comunidad Autónoma en las tareas de extinción del incendio forestal originado en la tarde de este martes en la pedanía murciana de Los Garres.

Desde el puesto de mando avanzado, Aagesen ha señalado que el fuego se encuentra en una situación "mucho mejor" tras una "intensa" jornada de trabajo y ha expresado su confianza en que las autoridades autonómicas puedan darlo por "estabilizado" a lo largo de la tarde de este miércoles.

La titular del Miteco ha detallado el despliegue del Ejecutivo central en la zona, que ha incluido la movilización de 200 efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME), 75 medios terrestres y cinco medios aéreos --compuestos por tres aviones anfibios de gran capacidad, un helicóptero y un avión de coordinación--.

Aagesen, que ha acudido a la zona acompañada por el delegado del Gobierno, Francisco Lucas; la alcaldesa de Murcia, Rebeca Pérez, y el consejero de Emergencias, Marcos Ortuño, ha garantizado que la UME permanecerá sobre el terreno "el tiempo que sea requerida" para refrescar las áreas afectadas y evitar que las llamas vuelvan a aflorar.

Según la última actualización publicada por el Centro de Coordinación de Emergencias, el fuego ha calcinado ya 177 hectáreas.

IMPACTO DEL CALENTAMIENTO GLOBAL

La ministra ha aprovechado para alertar sobre el impacto del calentamiento global tras encadenarse este fuego con otros recientes como el de Doñana.

"Es una malísima noticia que en esta temporada ya veamos incendios. La emergencia climática en España cada vez es mayor", ha advertido Aagesen, quien ha subrayado que los incendios actuales no solo aparecen antes, sino que son "mucho más virulentos".

Por ello, ha hecho un llamamiento a la anticipación mediante labores de prevención y ha abogado por "un pacto de Estado frente a la emergencia climática" basado en la cooperación institucional bajo el lema "todos contra el fuego".