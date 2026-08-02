Abadía (PPE) defiende una UE con más protagonismo para las regiones y una PAC con financiación suficiente

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MURCIA 2 Ago. (EUROPA PRESS) -

La eurodiputada del Partido Popular Maravillas Abadía ha defendido que el próximo Marco Financiero Plurianual de la Unión Europea para el periodo 2028-2034 debe devolver a las regiones un mayor protagonismo en el diseño y la ejecución de los fondos comunitarios y garantizar una financiación "suficiente" para la Política Agraria Común (PAC), la política de cohesión y la política social europea.

En una entrevista concedida a Europa Press, Abadía sostiene que "la primera prioridad debe ser devolver a las regiones el protagonismo que nunca debieron perder", al entender que comunidades autónomas y ayuntamientos conocen de primera mano las necesidades de sus territorios. En este sentido, considera que "el experimento de centralización en el Gobierno de España con los fondos Next Generation ha sido un error" y añade que "Europa no puede construir su futuro de espaldas a las regiones".

La eurodiputada afirma que el nuevo presupuesto marcará "el rumbo de la Unión Europea durante los próximos siete años" y considera que Europa debe responder a nuevos desafíos, como la seguridad o la defensa, "sin renunciar a aquello que constituye la base de su prosperidad: una industria europea competitiva, una agricultura fuerte y una Europa que crea oportunidades".

Asimismo, defiende preservar las políticas comunitarias que, a su juicio, "han demostrado su utilidad", entre ellas la PAC, la política de cohesión y la política social europea, dotándolas de una financiación suficiente y de una identidad propia.

SIMPLIFICAR LA PAC Y FAVORECER EL RELEVO GENERACIONAL

En relación con la reforma de la Política Agraria Común, Abadía considera que Europa debe reducir las cargas burocráticas y facilitar a los agricultores su actividad mediante procedimientos más ágiles, con mayor seguridad jurídica y con un impulso a la innovación y la digitalización.

"Europa tiene que confiar en los agricultores", afirma la eurodiputada, quien sostiene que durante demasiado tiempo "se han añadido capas de burocracia que han dificultado su trabajo sin aportar mejores resultados".

A su juicio, la simplificación administrativa debe ir acompañada de una PAC con recursos "suficientes", ya que "no tendría sentido simplificar las normas si al mismo tiempo reducimos el presupuesto destinado a quienes garantizan nuestra seguridad alimentaria".

Entre los desafíos del sector, Abadía sitúa el relevo generacional y aboga por favorecer que los jóvenes encuentren en el campo una oportunidad de futuro mediante explotaciones rentables, acceso a la innovación, formación y una política agraria que premie a quienes invierten y apuestan por una agricultura moderna.

MÁS INVERSIONES PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD HÍDRICA

En materia de agua, la eurodiputada destaca que, como ponente de la revisión intermedia de la política de cohesión, impulsó la incorporación del agua entre las prioridades susceptibles de recibir financiación europea.

A su juicio, la nueva Estrategia Europea de Resiliencia del Agua supone "un nuevo paso" para que la Unión Europea reconozca que este recurso constituye también una "cuestión de seguridad alimentaria, competitividad y desarrollo económico".

No obstante, considera que el siguiente reto consiste en trasladar esas estrategias a inversiones concretas. En este sentido, señala que para la Región de Murcia resultan prioritarias la modernización de las redes, la reutilización de aguas regeneradas, la desalación y las infraestructuras que permitan garantizar el suministro.

Abadía subraya además que la Región "no parte de cero" y la define como "un referente europeo en reutilización y eficiencia en el uso del agua", al destacar que reutiliza el 98% del agua frente a porcentajes muy inferiores en otros países europeos.

RECUPERAR EL MAR MENOR DESDE LA COOPERACIÓN Y LA EVIDENCIA CIENTÍFICA

Respecto al Mar Menor, la eurodiputada sostiene que su recuperación debe convertirse en una "prioridad compartida" en la que Europa contribuya mediante financiación, innovación y conocimiento científico para desarrollar proyectos de restauración ambiental, modernización de infraestructuras hidráulicas y mejora de la calidad del agua.

En cualquier caso, defiende que ese proceso "no puede convertirse en un debate ideológico", sino que debe sustentarse "en la evidencia científica, en la cooperación entre todas las administraciones y en una gestión eficaz de los recursos disponibles".

Asimismo, considera que la protección del Mar Menor debe ser compatible con la actividad económica desarrollada en su entorno y afirma que "la conservación del entorno y el desarrollo económico no son objetivos incompatibles; al contrario, deben avanzar juntos".

COMPETITIVIDAD, EMPLEO Y ECONOMÍA SOCIAL

En el ámbito económico, Abadía sitúa la competitividad como el eje de la actual legislatura europea y sostiene que Europa debe "recuperar" su capacidad "para crecer, innovar, atraer inversión y generar empleo".

A su juicio, ese objetivo pasa por simplificar la legislación, reducir la burocracia y facilitar el acceso a la financiación, promoviendo una política industrial que considere a empresas, pymes y autónomos "parte de la solución y no un problema".

La eurodiputada defiende igualmente mantener una política social europea "fuerte", respaldada por un Fondo Social Europeo con presupuesto propio, para impulsar el empleo de calidad y el desarrollo de capacidades.

Además, reivindica el papel de la economía social y destaca que, como presidenta del Intergrupo de Economía Social del Parlamento Europeo, trabaja para que cooperativas, empresas sociales y otras entidades tengan un mayor protagonismo en las políticas comunitarias. En este sentido, sostiene que la Región de Murcia constituye "un referente" al demostrar que es posible combinar innovación, competitividad, arraigo territorial y empleo estable.

EUROPA COMO PROYECTO DE OPORTUNIDADES

De cara al resto de la legislatura, Abadía resume su objetivo en que "Europa vuelva a ser un proyecto de oportunidades", tras considerar que las instituciones comunitarias han dedicado demasiado tiempo a reaccionar frente a las crisis.

En este contexto, sitúa a los jóvenes como el principal eje de futuro de la Unión Europea y afirma que el "éxito" de políticas como una agricultura fuerte, una industria competitiva o un Estado del bienestar sostenible dependerá de que las nuevas generaciones quieran seguir formando parte del proyecto europeo.

Por ello, explica que trabaja para impulsar medidas relacionadas con el empleo de calidad, la formación, las competencias, las primeras oportunidades laborales y una mejor conexión entre el sistema educativo y el mercado de trabajo, sin dejar de lado otros desafíos como el acceso a la vivienda o las dificultades para emprender.

"Al final, ninguna estrategia europea tendrá éxito si no consigue algo fundamental: recuperar la confianza de las nuevas generaciones. Ese es, probablemente, el mayor reto que tenemos por delante", concluye.