Abiertas las visitas guiadas gratuitas al anfiteatro romano los fines de semana de marzo

CARTAGENA (MURCIA), 23 (EUROPA PRESS)

El Anfiteatro Romano de Cartagena abre este martes, a partir de las 9.00 horas, las reservas a través de la web de Cartagena Puerto de Culturas para las visitas guiadas gratuitas durante los fines de semana del mes de marzo, para que el público pueda conocer de primera mano los hallazgos que están revolucionando la interpretación del monumento.

Estas visitas comenzarán el sábado 28 de febrero, continuarán durante todos los sábados y domingos del mes de marzo, y tendrán como punto de encuentro el ascensor panorámico de la calle Gisbert, a las 10.30 horas, previa reserva de la correspondiente plaza a través de la web. En este punto de la calle Gisbert, el guía recogerá al grupo reservado y lo acompañará hasta el anfiteatro romano para realizar la visita guiada.

Para reservar plaza sólo hay que entrar en la web 'www.puertodeculturas.cartagena.es' desde este martes y seleccionar la fecha de entre los días ofertados, hasta agotar las plazas disponibles, que cuentan con un aforo máximo de 30 personas cada una.

El recorrido será un itinerario interno que permitirá que los cartageneros y visitantes disfruten de esta nueva joya del patrimonio en marzo, mientras la excavación continúa de forma simultánea.

Estas visitas se realizarán de manera provisional, a la espera de que el itinerario se estabilice a partir del segundo semestre del año con la construcción del pabellón definitivo de atención a visitantes.

Con este avance, el Ayuntamiento planea que las visitas pasen a ser estables bajo la gestión Cartagena Puerto de Culturas, que será uno de los hitos más destacados de su 25 aniversario.