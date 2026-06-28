Abierto el plazo para que los ayuntamientos soliciten ayudas para sus Unidades de Protección Civil

MURCIA 28 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Presidencia, Juventud, Acción Exterior y Emergencias ha convocado las subvenciones a los ayuntamientos de la Región para colaborar en los gastos de contratación del personal integrante de las Unidades de Protección Civil Municipales para el año 2026 y mejorar la respuesta ante las emergencias.

La convocatoria se publicó esta semana en el Borm y establece un plazo de presentación de solicitudes hasta el día 9 de julio. Estas ayudas, que fueron puestas en marcha por primera vez en 2024 para ayudar a los consistorios a disponer de personal técnico especializado, dispondrán de una dotación de 800.750 euros.

El objetivo es contribuir a crear y consolidar estructuras permanentes de Protección Civil y que estos profesionales puedan integrarse de forma estable en las plantillas municipales.

La Ley de Emergencias y Protección Civil de la Región de Murcia atribuye a los municipios importantes competencias en materia de protección civil, prevención y gestión de emergencias, pero algunos ayuntamientos, especialmente los de menor tamaño, carecían de estructura técnica suficiente para desarrollar adecuadamente esas funciones.

Estas ayudas a las Unidades Básicas forman parte de una estrategia más amplia de los servicios de emergencias basada en la prevención, planificación, formación y coordinación de todos los recursos disponibles.