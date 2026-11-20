El solar de La Paz - EUROPA PRESS

MURCIA 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las empresas invitadas al procedimiento negociado sin publicidad para la construcción de un espacio deportivo y verde en el solar de la antigua guardería de La Paz disponen de 15 días naturales para presentar sus ofertas.

Este espacio, sin uso desde hace años, se convertirá en un nuevo espacio para practicar deporte, pasear, descansar y disfrutar al aire libre de cerca de 1.800 metros cuadrados, con una inversión de más de 200.000 euros.

El concejal de Fomento, José Francisco Muñoz, ha destacado que "la Paz va a ganar un nuevo espacio para sus vecinos, con instalaciones deportivas, jardines y zonas de encuentro donde hoy hay un solar sin uso". Muñoz ha indicado que con esta actuación "se convierten las propuestas de sus vecinos en un proyecto que mejorará su día a día".

La intervención cuenta con un presupuesto de 200.433,45 euros y un plazo de ejecución de cuatro meses. Se desarrollará sobre 1.780 metros cuadrados de una parcela municipal de 2.932 metros cuadrados, dando continuidad a las actuaciones de recuperación y preparación del terreno ya ejecutadas.

La contratación se tramita mediante un procedimiento negociado después de que la primera licitación quedara desierta, lo que permite continuar con el proyecto.

UN ESPACIO PARA EL DEPORTE Y LA CONVIVENCIA

La transformación de la antigua guardería permitirá recuperar este terreno que permanece sin uso, con acumulación de maleza y residuos y un progresivo deterioro de su entorno.

El proyecto convertirá parte de la parcela en un espacio abierto al barrio, con instalaciones deportivas, jardines y recorridos peatonales para vecinos de distintas edades.

Su principal equipamiento será una pista multideportiva para practicar minibasket, fútbol sala y balonmano, dotada de pavimento deportivo de alta resistencia, señalización de las áreas de juego y un cerramiento de cuatro metros de altura. Junto a ella se habilitarán recorridos de paseo y zonas de estancia con bancos y mobiliario urbano, para que el recinto pueda utilizarse tanto para la práctica deportiva como para caminar, descansar o compartir tiempo al aire libre.

Las nuevas zonas ajardinadas incorporarán árboles de distintas alturas, arbustos y plantas tapizantes, que contribuirán a mejorar la imagen del entorno y generar espacios de sombra. Las plantaciones dispondrán de un sistema de riego por goteo para facilitar su mantenimiento.

ACERAS MÁS ACCESIBLES Y RENOVACIÓN DEL ENTORNO

La actuación permitirá mejorar también las calles Mariano Herrera y José María Caballero Amor, donde se ampliarán y renovarán las aceras para facilitar los desplazamientos peatonales y conectar el nuevo espacio con el resto del barrio.

Los trabajos incluirán la renovación de pavimentos y bordillos, la adecuación de los pasos peatonales y la mejora de los accesos al recinto, eliminando barreras arquitectónicas y favoreciendo una movilidad más cómoda y segura.

Asimismo, se instalarán nuevas redes de electricidad, saneamiento, riego y alumbrado público con tecnología LED, tanto para los paseos como para la zona deportiva, además de los sistemas de drenaje necesarios para evacuar las aguas de lluvia.

La intervención se completará con la restauración del muro de mampostería situado junto al Parque Infantil de Tráfico, mediante la reparación de sus juntas y la reposición de las piezas deterioradas.

LA RECUPERACIÓN SE INICIÓ EN 2024 DE LA MANO DE LOS VECINOS

La recuperación del solar forma parte de un proceso iniciado por el Ayuntamiento en abril de 2024, cuando se llevaron a cabo las primeras actuaciones de limpieza, desbroce y consolidación del cerramiento perimetral, atendiendo las peticiones de los vecinos y de la Junta de Distrito Este.

Posteriormente, durante el verano de 2025, se ejecutaron los trabajos de relleno y preparación del terreno, que presentaba un desnivel respecto a las calles circundantes, dejándolo acondicionado para desarrollar las siguientes fases.

Desde la presentación del primer borrador, en marzo de 2025, el Ayuntamiento ha trabajado con vecinos, asociaciones, entidades y representantes de la Junta de Distrito Este para incorporar sus propuestas al diseño definitivo.