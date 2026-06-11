Abierto el proceso participativo de la red para situar a la Región como referente del hidrógeno verde en el Mediterráneo

El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, reunido en el Palacio de San Esteban con el consejero delegado de Enagás, Arturo Gonzalo - CARM

MURCIA 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, ha mantenido este jueves una reunión en el Palacio de San Esteban con el consejero delegado de Enagás, Arturo Gonzalo, para abordar el desarrollo de la Red Troncal Española de Hidrógeno en la Región de Murcia.

Durante el encuentro, el responsable de la compañía energética ha detallado el plan de participación pública de la red estratégica, que permitirá recabar hasta el 3 de julio aportaciones de administraciones, empresas y ciudadanos antes de la definición final del proyecto.

Además, en la reunión se han analizado las principales características de esta infraestructura, llamada a desempeñar un "papel clave" en el desarrollo económico, energético y sostenible de la Región de Murcia, según ha informado el Ejecutivo autonómico.

Así, la red situará a la Región como "un nodo relevante dentro del corredor de hidrógeno verde del arco mediterráneo y favorecerá el desarrollo de nuevos proyectos vinculados a la producción y consumo de hidrógeno renovable, especialmente en el entorno del Valle de Escombreras".

En total, la Región de Murcia contará con 44 kilómetros de hidroductos integrados en el tramo Montesa-Cartagena del denominado 'Eje Levante', que atravesará los municipios de Cartagena, Murcia, San Javier, Torre Pacheco, La Unión y Los Alcázares.

La Red Troncal de Hidrógeno discurrirá en gran parte de su recorrido junto a la actual red de gas natural, lo que facilitará su integración en el territorio y reducirá su impacto ambiental. Esta infraestructura contribuirá además a impulsar nuevas oportunidades de desarrollo económico e industrial vinculadas a la economía del hidrógeno.