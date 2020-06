El abogado de la acusación adelanta que pedirá medidas cautelares "contundentes" contra Valcárcel

MURCIA, 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

El abogado murciano Diego de Ramón, que ejerce la acusación en el denominado caso 'Desaladora 2', ha anunciado que va a pedir medidas cautelares "contundentes y fuertes" contra el ex presidente del Gobierno murciano, Ramón Luis Valcárcel, citado este viernes a declarar como investigado en esta causa.

A su llegada a la Ciudad de la Justicia de Murcia y al ser preguntado por si tiene pensado pedir medidas cautelares, De Ramón ha adelantado que "habrá una sorpresa", pero no ha querido adelantar de qué se trata.

De Ramón ha señalado que Valcárcel "ya no tiene ninguna protección política ni de ninguna otra institución, y es un hombre como nosotros, que tiene que sentarse o no en el banquillo". De momento, considera que "ya tiene indicios criminales porque acude a declarar como investigado".

Ha recordado que ya declaró a Europa Press en 2010 que "este era el mayor caso de corrupción de la Región de Murcia" porque el endeudamiento se eleva a los "600 millones de euros" que se suma a los "10.000 millones de euros que debemos los murcianos y las murcianas, seamos niños o ancianos; eso es lo que nos ha creado el señor Valcárcel".

En este sentido, ha adelantado que tiene pensado pedir al servicio de blanqueo de capitales del Banco de España la investigación patrimonial de Valcárcel en España y fuera de España, en "Panamá, Luxemburgo o Andorra", ha explicado el letrado.

A su juicio, la fiscal del caso ha hecho "un gran trabajo, de tesis doctoral, por lo que honra a la Justicia y al Estado". Los indicios más graves contra Valcárcel, añade, se reflejan en los delitos de "prevaricación continuada, malversación de caudales públicos o fraude continuado en materia de subvenciones".

"No se explica cómo este entramado de sociedades no tuvo el asesoramiento jurídico de los abogados de la Comunidad", según De Ramón, quien se pregunta "por qué el interventor general de los servicios jurídicos no denunció estos hechos cuando lo sabía al mismo tiempo que yo".

Se pregunta "por qué han estado callados desde el año 2010, cuando lo denuncié a la agencia Europa Press y aquí a la Fiscalía", según el abogado, quien cree que "esta es la incógnita que deben revelar ellos".

Ha sostenido que se trata de una operación "planeada de antemano" tal y como dijo en la Asamblea Regional, donde dijo que "esto es la trama de Valcárcel". Es más, ha señalado que hay un informe de más de 200 folios de la Unidad de Delitos Económicos (UDEF) de la Policía Nacional que "imputa la manipulación y la connivencia de la sociedad de Florentino Pérez con el Gobierno regional de Valcárcel".