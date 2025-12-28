Abren la calzada derecha de la RM-23, pero permanece cerrada la calzada izquierda y la RM-A21

Imagen de un vehículo de Conservación de Carreteras - CARM

MURCIA 28 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Fomento e Infraestructuras ha informado que ha abierto al tráfico la calzada derecha de la RM-23, punto kilométrico 1, sentido Alhama de Murcia a Mazarrón, aunque permanece cerrada la calzada izquierda, en el mismo punto, en sentido inverso.

Cerrada al tráfico también está la RM-A21, que une Los Baños de Fortuna y Mahoya, en Abanilla; mientras que se pide precaución en la RM-414, entre Santomera y Abanilla; y la RM-A17, de Fortuna a La Zarza. La Consejería pide que se eviten desplazamientos innecesarios.