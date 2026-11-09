Absuelto por legítima defensa el acusado de matar a dos hombres durante el asalto a su vivienda en Cartagena

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CARTAGENA (MURCIA), 9 (EUROPA PRESS)

La Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Murcia, con sede en Cartagena, ha absuelto de dos delitos de homicidio, al apreciar la eximente completa de legítima defensa, al hombre que mató a tiros a dos de los integrantes de un grupo que asaltó su vivienda en noviembre de 2021, en el contexto de un enfrentamiento relacionado con el tráfico de drogas.

La sentencia, dictada el pasado viernes por la magistrada presidenta del Tribunal del Jurado, condena al mismo acusado por tráfico de estupefacientes y tenencia ilícita de armas, así como a los otros siete procesados por distintos delitos relacionados con los hechos.

La resolución se dicta tras la conformidad alcanzada entre las partes, que aceptaron los hechos y las penas solicitadas por el Ministerio Fiscal, sin necesidad de constituir el jurado popular, según informa el Tribunal Superior de Justicia de Murcia (TSJMU).

Según los hechos declarados probados por conformidad de las partes, el conflicto se inició semanas antes del 6 de noviembre de 2021, cuando uno de los acusados, integrante de un clan dedicado al tráfico de drogas, llamó desde prisión al hombre que posteriormente sufriría el asalto para exigirle el pago de 500 euros semanales si quería continuar vendiendo sustancias estupefacientes.

Ante su negativa, le advirtió de que enviaría a otras personas para hacerle daño y cerrar el establecimiento donde desarrollaba esa actividad.

En cumplimiento de esa amenaza, otro de los acusados, hijo del anterior, organizó junto con varios integrantes del grupo una incursión en la vivienda, en Cartagena.

Sobre las 21.15 horas del 6 de noviembre, los asaltantes, algunos de ellos encapuchados y armados, accedieron al domicilio sin consentimiento de su ocupante, retuvieron a una persona que se encontraba en el interior y comenzaron a golpear al hombre al que pretendían extorsionar.

Una vez sometido, uno de los asaltantes le exigió el pago de 3.000 euros todos los lunes por vender droga o, alternativamente, que adquiriera las sustancias al clan.

Ante una nueva negativa, le disparó desde una distancia aproximada de dos metros y le causó una herida en el abdomen. En ese momento, al menos dos de los asaltantes se abalanzaron sobre el herido, mientras este escuchaba cómo otro de los acusados gritaba "rematarlo, rematarlo".

El ocupante de la vivienda cogió entonces una pistola que guardaba bajo un cojín del sofá y, según recoge literalmente la sentencia, "con la única intención de proteger su vida e integridad física, efectúo varios disparos", que alcanzaron a dos de los atacantes.

Uno de ellos falleció esa misma noche, mientras que el segundo murió el 9 de noviembre a consecuencia de las heridas producidas por los disparos. El resto del grupo huyó del domicilio y algunos continuaron disparando mientras abandonaban el inmueble.

La sentencia absuelve al ocupante de la vivienda de los dos delitos de homicidio de los que estaba acusado "al concurrir la eximente completa de legítima defensa del artículo 20.4 del Código penal".

No obstante, lo condena a dos años de prisión y una multa de 14.299,77 euros por un delito contra la salud pública, con la agravante de reincidencia y las atenuantes de dilaciones indebidas y colaboración y confesión. También le impone un año de prisión por tenencia ilícita de armas de fuego, al carecer de licencia para la pistola utilizada.

Durante el registro de su domicilio se intervinieron cerca de 300 gramos de cocaína, además de hachís y útiles destinados a la venta de sustancias estupefacientes.

CONDENAS POR EXTORSIÓN, ALLANAMIENTO Y LESIONES

En cuanto a los otros siete acusados, la sentencia condena al hombre que realizó el disparo contra el ocupante de la vivienda a seis meses de prisión por tentativa de extorsión, otros seis meses por allanamiento de morada, un año y siete meses por lesiones con instrumento peligroso y un año por tenencia ilícita de armas. Además, deberá indemnizar al perjudicado con 2.400 euros, cantidad que ya había consignado.

Otro de los participantes, que también portaba un arma de fuego, recibe penas de seis meses de prisión por tentativa de extorsión, seis meses por allanamiento de morada y un año y un mes por tenencia ilícita de armas.

Otros cuatro integrantes del grupo son condenados, cada uno, a seis meses de prisión por tentativa de extorsión y otros seis meses por allanamiento de morada. El octavo acusado, que había realizado las amenazas telefónicas desde prisión, recibe una pena de seis meses por tentativa de extorsión.

La resolución impone también multas de tres meses, con una cuota diaria de dos euros, por los delitos de allanamiento de morada, y establece las correspondientes responsabilidades civiles.

Según se explica en la sentencia, se aprecia las atenuante de dilaciones indebidas y, en los casos correspondientes, la reparación del daño y la colaboración y confesión.