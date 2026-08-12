Los accesos a El Valle y la Fuensanta se cortarán al tráfico cuando se completen los estacionamientos

Archivo - Santuario De La Fuensanta - EUROPA PRESS - Archivo

MURCIA 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Murcia ha advertido de que cortará al tráfico los accesos a El Valle y al Santuario de la Fuensanta una vez que se supere el aforo de los estacionamientos autorizados. Se espera que estos dos enclaves del municipio de Murcia sean de los más visitados para observar el eclipse de sol de este miércoles.

Además, los agentes han recordado que se deben seguir sus indicaciones, así como planificar los desplazamientos. También han pedido extremar las precauciones y proteger el entorno forestal.

Cabe recordar que el dispositivo de seguridad preparado por el Ayuntamiento de Murcia comenzará a las 18.00 horas y permanecerá activo hasta el restablecimiento de la normalidad circulatoria. En él participarán más de un centenar de agentes.

Los principales enclaves sobre los que se centrará la vigilancia serán la subida a la Fuensanta por Algezares y Santo Ángel, la explanada de la Fuensanta, los accesos a la Cresta del Gallo tanto por Los Teatinos como por San José de la Montaña, la explanada y aparcamiento de la Cresta del Gallo, la subida a la urbanización Torreguil y su mirador, así como el entorno del Castillejo de Monteagudo y el Palacio Ibn Mardanis.