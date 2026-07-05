Activado aviso naranja por altas temperaturas el martes en la Vega del Segura y amplía los amarillos en otras comarcas

Alertas altas temperaturas martes, 7 de julio 2026 - AEMET

MURCIA 5 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha actualizado los avisos por temperaturas máximas previstos para el martes, 7 de julio, en la Región de Murcia. La principal novedad es la activación de un aviso de nivel naranja en la Vega del Segura, donde podrán alcanzarse los 40 grados centígrados entre las 13.00 y las 21.00 horas, han informado fuentes del Centro de Coordinación de Emergencias Región de Murcia.

Asimismo, se establecen avisos amarillos en las comarcas del Altiplano, Noroeste y Valle del Guadalentín, Lorca y Águilas, con temperaturas de hasta 39 grados centígrados, pudiéndose alcanzar localmente los 40 grados en el Noroeste.

Desde el Centro de Coordinación de Emergencias '1-1-2' Región de Murcia se recomienda extremar las medidas de autoprotección frente al calor, evitar la exposición al sol durante las horas centrales del día, mantenerse bien hidratado y prestar especial atención a personas mayores, menores y colectivos vulnerables.