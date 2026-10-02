Activado el Plan Inunmur en emergencia nivel 1

MURCIA 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad ha activado el Plan Inunmur en situación de emergencia nivel 1 como consecuencia del aviso rojo de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) emitido en el Campo de Cartagena y Mazarrón y del aviso hidrológico de nivel rojo de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS).

Ante esta situación, se ha enviado además un mensaje de alerta ES-Alert a la población del Campo de Cartagena y Mazarrón, según ha informado el presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras.

López Miras ha pedido "máxima precaución" en la zona citada anteriormente y ha señalado que es importante "evitar desplazamientos innecesarios, no atravesar zonas inundables, ramblas o cauces, y seguir la información en los canales oficiales".

En el mensaje difundido a través de sus redes sociales, López Miras ha pedido a la población que siga "en todo momento las indicaciones de las autoridades".

Por su parte, el delegado del Gobierno en la Región de Murcia, Francisco Lucas, ha trasladado también recomendaciones a la población ante la situación meteorológica, instando a seguir las indicaciones de las autoridades y extremar las precauciones.