Actividades extraescolares, vecinales, culturales, deportivas y de mayores, suspendidas en Cartagena este jueves

Reunión con motivo de los avisos por lluvia en Cartagena

CARTAGENA (MURCIA), 9 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Cartagena ha decidido suspender este jueves las actividades extraescolares, vecinales, culturales, deportivas y de clubes de mayores, según han informado fuentes municipales en una nota de prensa.

Además, tal y como han anunciado desde el Gobierno regional, este viernes no será lectivo en todos los centros educativos: guarderías, colegios, institutos, centros de formación profesional, universidades.

La alcaldesa, Noelia Arroyo, ha informado sobre esta decisión en la reunión que ha desarrollado con responsables de todas las áreas del Ayuntamiento en el Parque de Seguridad y en la que también interviene Bomberos, Protección Civil y Policía Local.