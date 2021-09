Las actividades de la Feria de Murcia registran unas 385.500 visitas

MURCIA, 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las principales actividades organizadas en el marco de la Feria de Murcia, que ha tenido lugar del 2 al 14 de septiembre, han registrado unas 385.000 visitas, de las que parte han correspondido a familias en situación de vulnerabilidad gracias a los bonos sociales.

En concreto, 250.000 personas pasaron por la feria de atracciones de La Fica; 130.000 por los Huertos del Malecón; 5.000 por el Cuartel de Artillería y medio millar por el ciclo de conciertos en el espacio de los Molinos del Río.

El alcalde de Murcia, José Antonio Serrano, ha expresado en rueda de prensa su satisfacción tanto por el desarrollo de los festejos, como por el comportamiento "ejemplar" de los vecinos y el cumplimiento de las medidas sanitarias para evitar contagios por coronavirus.

Serrano, que ha estado acompañado por el vicealcalde, Mario Gómez, y el concejal de Cultura, Turismo y Deportes, Pedro García Rex, ha agradecido el trabajo desempeñado por Policía Nacional y Local, al tiempo que ha destacado que la crisis sanitaria ha obligado a un cambio de paradigma en los festejos.

"Ha sido una feria moderada. Pero también es verdad que todo el control planificado nos ha obligado a reinventarnos, sustituyendo desfiles y romerías por exposiciones y otras actividades que nos han permitido mantener fresca la memoria de lo que es esta Feria de Septiembre", ha manifestado.

"Después de tanta mascarilla y restricciones, este municipio debería tener una alegría", ha apuntado el primer edil, para quien el balance es "muy positivo" y los resultados servirán para mejorar las fiestas del próximo año.

El vicealcalde, Mario Gómez, ha señalado, por su parte, que ésta ha sido la Feria "más segura de la historia de Murcia" porque la pandemia "nos ha puesto a prueba a todos". Así, se han reforzado los sistemas de seguridad para el control de aforos, el uso de la mascarilla y el mantenimiento de las distancias de seguridad.

Gómez ha destacado la efectividad de los bonos sociales, de los que se han repartido unos 18.000 a personas vulnerables a través de los Servicios Sociales municipales, y el sistema 2X1, que se ha aplicado de lunes a jueves con una oferta diaria de 4.000 tickets para su uso en las horas valle.

El dirigente municipal ha indicado que sendas iniciativas han resultado un "éxito", e incluso otros ayuntamientos han preguntado por su funcionamiento para extrapolarlas a sus respectivos municipios, si bien no ha querido decir cuáles son por si finalmente deciden no llevarlas a cabo.

Tras agradecer la disposición y "esfuerzo" de los feriantes en el cumplimiento de las medidas sanitarias, el vicealcalde ha apuntado que el Consistorio ha apostado en esta ocasión por garantizar un descenso de los costes "superfluos" y la reducción del canon que pagan estos profesionales de 162.000 de canon a 4.000 euros para cubrir los gastos de electricidad.

Por su parte, el concejal de Cultura, Turismo y Deportes, Pedro García Rex, ha remarcado la satisfacción del equipo de Gobierno "por la gran acogida que ha tenido esta feria, desde su inicio, cuando presentamos el cartel con tres grandes protagonistas, tres murcianos que, sin ser grandes celebridades, destacan por sus cualidades y valía, como son Raquel Sastre, Santi García y Elena Rodríguez".

También ha destacado "la gran responsabilidad que han mostrado los murcianos que han cumplido con las normas. Esta feria ha venido a confirmar algo que ya se había comprobado en los últimos meses: que se puede disfrutar de la cultura y del ocio de forma segura y responsable".

MÁS DE 600 INTERVENCIONES DE POLICÍA LOCAL

Durante los días de Feria, la Policía Local ha interpuesto un total de 610 denuncias por no cumplir la normativa en el recinto de La Fica y de los Huertos. En concreto, en el primero se han registrado 255 sanciones por no usar o portar indebidamente mascarilla buconasal; 21 por fumar sin guardar distancia; cinco por tenencia de estupefacientes; 33 por estacionamiento indebido; cuatro por consumo de bebidas alcohólicas; uno por consumo de estupefacientes; dos por venta ambulante no autorizada; uno por portar arma simulada y diez a gorrillas, entre otros.

En los Huertos del Malecón, 129 de las denuncias impuestas fueron por consumo de bebidas alcohólicas; 21 por consumo de estupefacientes; 49 por tenencia de estupefacientes; dos por fumar sin guardar distancia; 18 por no llevar mascarilla o usarla de forma indebida; 14 a gorrillas; una por venta de alcohol a menores y dos por infracción de la ordenanza relativa a animales de compañía.

Además, en la noche del lunes al martes, previa al día festivo de la Romería, se denunció a diez personas por hacer 'botelleo' en el centro de la ciudad, a doce en la zona del Santuario de la Fuensanta y a otras diez en la zona del Cuartel de Artillería.