Acuerdan proyectar la solución para sacar adelante el nuevo colector de pluviales en La Algaida, en Archena

ARCHENA (MURCIA), 27 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Archena y la Dirección General del Agua han acordado proyectar la solución para sacar adelante el nuevo colector de pluviales en La Algaida. La alcaldesa, Patricia Fernández, ha mantenido una reunión de trabajo con el director general del Agua, José Sandoval, en la que se han comprometido a sacar adelante el proyecto para la ejecución de un nuevo colector de pluviales en la zona de Churra, en La Algaida.

Una actuación fundamental para dar solución definitiva a los problemas de acumulación y escorrentías de agua que sufre esta área del municipio en episodios de lluvias intensas, según informa el Consistorio en un comunicado.

Este proyecto, que se realizará en colaboración con el Ayuntamiento, permitirá mejorar de forma notable la recogida y evacuación de aguas pluviales en puntos especialmente conflictivos como la avenida Doctor Pedro Guillén, la calle Tierno Galván y las calles limítrofes de la zona de Churra, que se vieron "gravemente" afectadas tras las lluvias registradas el pasado 26 de septiembre, cuando numerosas vías quedaron anegadas, "causando importantes molestias a vecinos, comercios y conductores".

La alcaldesa ya mantuvo el 3 de octubre una reunión con la Consejería competente para trasladar la urgencia de esta actuación y reclamar soluciones estructurales que eviten que vuelvan a repetirse situaciones similares.

Tras haber solicitado mediante carta una reunión con la CHS y no obtener respuesta, Fernández ha instado al Gobierno de España, a través la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS), competente en la gestión de todas las zonas de dominio público hidráulico, a "poner la solución que evite estas inundaciones a través de la recogida de las aguas".

Durante el encuentro con el director general del Agua, la alcaldesa ha insistido en "la necesidad de actuar con rapidez y coordinación entre administraciones para garantizar la seguridad, la movilidad y la calidad de vida de los vecinos de la zona".

En este sentido, ha valorado positivamente el compromiso adquirido para impulsar este proyecto estratégico, que "supone un paso decisivo hacia una solución definitiva".

Fernández ha anunciado que "se van a comenzar con los estudios previos del terreno para diseñar y construir una red de drenaje que recoja y evacúe el agua de lluvia".

El objetivo es "evitar que nuestras calles vuelvan a inundarse y ofrecer una respuesta eficaz a un problema histórico que afecta directamente al día a día de nuestros vecinos", ha concluido.