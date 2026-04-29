Adif AV pone en servicio un nuevo paso superior para vehículos y peatones en Torre Pacheco

Nuevo vial de la carretera RM-F51, en Torre Pacheco - ADIF

TORRE PACHECO (MURCIA), 29 (EUROPA PRESS)

Adif Alta Velocidad pondrá este jueves en servicio el nuevo vial de la carretera RM-F51, en Torre Pacheco, que sustituye al paso que se había demolido para facilitar el avance de los trabajos en la línea de alta velocidad entre Murcia y Cartagena.

Con una longitud aproximada de 850 metros, el vial se sitúa al sur del municipio, en un punto que registra una elevada densidad de tráfico de vehículos entre las zonas este y oeste de Torre Pacheco, según ha informado el administrador en un comunicado.

La nueva calzada salva la línea convencional Chinchilla-Cartagena y la futura línea de alta velocidad gracias a un paso superior con tablero de 13,2 metros de ancho, que alberga dos carriles de circulación de 3,5 metros de ancho cada uno y una acera peatonal en su lado norte de 1,8 metros de ancho.

En cada lateral se ubican pretiles metálicos y biondas como barreras de contención, así como una pantalla de protección antivandálica.

Coincidiendo con la apertura del nuevo vial, este jueves también se iniciará la demolición del actual paso superior de la carretera RM-F14, emplazado en el lado norte de Torre Pacheco.

Las obras del proyecto de construcción de plataforma del tramo Riquelme-Torre Pacheco cuentan con financiación europea a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado por la Unión Europea.