La Aemet activa una alerta amarilla por chubascos fuertes y otra por nevadas para lo que queda de día y este sábado

MURCIA 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado una alerta amarilla por chubascos fuertes en la Vega del Segura y otra por nevadas en el Noroeste que afectan a lo que queda de la jornada de hoy viernes y también a este sábado.

El aviso por fuertes lluvias fuertes comienza a las 21.00 horas, y alerta de un acumulado en una hora de hasta 20 litros. También de la posibilidad de chubascos fuertes con tormentas en la mitad norte de la comarca de la Vega del Segura.

Por otro lado, el aviso amarillo por nevadas, que ha entrado en vigor a las 18.00 horas, se extenderá hasta la medianoche, con la posibilidad de que se acumulen dos centímetros de espesor en 24 horas en cotas a partir de los 1.000 metros de altura.