Aemet activa el aviso amarillo por lluvias este miércoles en el Campo de Cartagena, Mazarrón y la Vega del Segura - '1-1-2' REGIÓN DE MURCIA

MURCIA 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado un aviso amarillo por lluvias para este miércoles, 28 de octubre, en el Campo de Cartagena y Mazarrón y la Vega del Segura, donde se pueden acumular hasta 15 litros por metro cuadrado en una hora.

El aviso estará vigente entre las 12.00 y las 19.00 horas, según ha informado el '1-1-2' de la Región de Murcia.