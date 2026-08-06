La Aemet activa el aviso amarillo por tormentas en el Noroeste para este viernes, 7 de agosto - '1-1-2' REGIÓN DE MURCIA

MURCIA 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado el aviso de nivel amarillo por tormentas en la comarca del Noroeste de la Región de Murcia para este viernes, 7 de agosto, según ha informado el Centro de Coordinación de Emergencias regional.

El aviso permanecerá vigente entre las 14.00 y las 22.00 horas y la probabilidad de que se registren estos fenómenos se sitúa entre el 40% y el 70%. Según la Aemet, las tormentas podrán ir acompañadas de granizo menudo y rachas de viento muy fuertes.

La agencia meteorológica ha explicado que un aviso de nivel amarillo por tormentas indica que se prevén tormentas fuertes en la zona afectada, si bien, debido al carácter de estos fenómenos, existe la posibilidad de que, de forma puntual, puedan alcanzar una intensidad superior.